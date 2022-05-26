Acer’dan gözlüksüz 3D deneyimi sağlayan oyuncu laptopu!

Acer yaptığı açıklamayla oyun dünyasına gözlüksüz, stereoskopik 3D deneyimini getiren Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, SpatialLabs TrueGame platformu ile lansman sırasında 50’den fazla popüler oyunu destekliyor. Ayrıca Acer önümüzdeki dönemde yeni oyunlar konusundaki desteklerinin süreceğini de paylaştı.

Acer, 3D oyun dizüstü bilgisayarının yanı sıra ince kasası ile dikkat çeken Predator Triton 300 SE oyun dizüstü bilgisayarı ile Predator XB273K LV ve Acer Nitro XV272U RV oyun monitörlerini de duyurdu.

Acer Inc Co-COO’su Jerry Kao, “Sektör lideri gözlüksüz stereoskopik 3D özelliğine sahip yeni Predator Helios 300 SpatialLabs Edition ile oyun dünyasına yeni bir boyut katmanın heyecanını yaşıyoruz. Predator oyun dizüstü bilgisayarlarımızla, sürükleyici oyun deneyimlerinden oluşan yeni bir kategori yaratmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition — 3D Dizüstü Oyun Bilgisayarı

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s), gözlüksüz, stereoskopik 3D oyun deneyimleri sunan güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarı. SpatialLabs TrueGame uygulaması ile oyuncular, desteklenen oyunları cihaz üzerinde 3D modunda, oyundaki detayların capcanlı olduğu bir şekilde oynayabiliyor. Oyunlarda odalar daha geniş, nesneler gerçekten daha katmanlı görünüyor ve özel gözlüklere ihtiyaç duymadan pürüzsüz ve gerçek zamanlı olarak oyunlardaki maceralar daha heyecan verici hale geliyor.

Oyun dünyasına stereoskopik 3D deneyimi getiren yeni bir uygulama olan SpatialLabs TrueGame, oyuncuların en sevdikleri oyunlardan gerçek anlamda keyif almalarını sağlıyor. Oyunların geliştiriciler tarafından çoğunlukla üç boyutlu düşünülerek oluşturulduğu düşünüldüğünde 3D’nin oyuna katabileceklerinin sınırı olmadığı daha iyi anlaşılıyor. SpatialLabs, geliştiricilerin oyunlarda oluşturdukları her sahneye ve nesneye derinlik hakkında verdikleri bilgileri oyunları stereoskopik 3D olarak sunmak için kullanıyor. Oyunculara en sevdikleri oyunlarla sorunsuz bir deneyim sunmak için piyasaya sürülecek 50’den fazla modern ve klasik oyun arasında her oyun başlığı için önceden yapılandırılmış özel bir profil oluşturuluyor. Acer’dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde düzenli olarak ek başlıklar için de platforma yeni profiller eklenecek.

SpatialLabs deneyimi, göz izleme, stereoskopik 3D ekran ve gerçek zamanlı işleme teknolojilerinin birleşimiyle hayata geçirildi. Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyun dizüstü bilgisayarının ekranı, üstüne optik olarak bağlanmış sıvı kristal bir merceksi lense sahip 15,6 inçlik UHD 2D panelden oluşuyor. Bu tasarım ile 2D ile stereoskopik 3D görüntüler arasında geçiş yapılabilen yenilikçi bir modül ortaya çıkıyor.

Bu heyecan verici gerçek zamanlı 3D deneyimleri desteklemek için Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, 12. Nesil Intel® Core™ i9’a kadar işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’larından güç alırken, 32 GB DDR5-4800 bellek ve Raid 0 depolama özellikli PCIe Gen 4 NVMe SSD’ler sayesinde güçlü bir donanım ile kullanıcıların karşına geliyor. Acer’ın CoolBoost™ teknolojisi ve sıvı metal termal macun ile desteklenen cihazda, 5. Nesil AeroBlade™ 3D özellikli iki fanın dahil olduğu fan düzeni, sistemin serin çalışmasına yardımcı oluyor.

Windows 11 uyumlu dizüstü bilgisayar, Killer DoubleShot Pro ve Wi-Fi 6E (E2600+1675i) bağlantısının yanı sıra harici monitörlere bağlanmak için bir HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası ve iki USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktaları da dahil olmak üzere zengin bağlantı noktası seçenekleri ile geliyor.

Predator Triton 300 SE — İnce Tasarımlı Dizüstü Oyun Bilgisayarı

Predator Triton 300 SE (PT314-52s) ince tasarımlı dizüstü oyun bilgisayarı serisi, en yeni 12. Nesil Intel Core işlemciler, NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’ları ve 16:10 OLED panel seçenekleriyle yenilendi.

Dizüstü bilgisayar serisine 240 Hz’e kadar WQXGA panellere sahip yeni bir 16 inçlik bir model (PT316-51s) eklendi. NVIDIA G-SYNC® ve NVIDIA Advanced Optimus’u destekleyen cihaz, bu özellikleriyle kullanıcıların yeniden başlatmaya gerek kalmadan dahili grafikler ve harici grafikler arasında dinamik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Predator Triton 300 SE’nin özel tasarlanmış 5. Nesil AeroBlade™ 3D fanları, Vortex Flow hava akışı yönlendirme teknolojisi ve sıvı metal termal macun içeren ortamı en yüksek performansta çalışırken bile sistemi serin tutabiliyor. Hem 14 hem de 16 inçlik modeller Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i ile hızlı kablosuz bağlantıyı desteklerken, 16 inçlik model kablolu bağlantılar için bir Intel Killer E2600 Ethernet denetleyicisi ile geliyor. Dizüstü bilgisayarlar, Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 ve USB 3.2 Gen 2 Tip-A zengin bağlantı seçenekleriyle kullanıcılarının elini zenginleştiriyor.



Predator XB273K LV Oyuncu Monitörü

Predator XB273K LV oyun monitörü, son teknoloji oyun deneyimi arayan oyuncular için tasarlandı. 160 Hz yenileme hızına ve 0,5 ms yanıt süresine (G’den G’ye) sahip 27 inç UHD (3840 x 2160), Agile-Splendor IPS panele sahip AMD FreeSync™ Premium monitör, bu sayede hızlı hareket eden nesneler ekranda yarışırken bile pürüzsüz ve yırtılmasız bir performans sunuyor. HDMI 2.1’i destekleyen monitör, Delta E < 1 ile yüksek renk doğruluğu özelliği ile VESA DisplayHDR 600 ve TÜV Rheinland Eyesafe® sertifikaları ile dikkat çekiyor.



Acer Nitro XV272U RV Oyuncu Monitörü

27 inç ekranlı Acer Nitro XV272U RV oyun monitörü, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük, 170 Hz yenileme hızı (hız aşırtmalı), 1 ms tepki süresi (G’den G’ye) ve daha yüksek okunabilirlik sağlayan düşük parlama paneli ile öne çıkıyor. VESA DisplayHDR™ 400 sertifikalı cihazın Agile-Splendor IPS paneli, Delta E < 1 ile DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini destekliyor. Acer Nitro XV272U RV oyun monitörü AMD FreeSync Premium teknolojisini de desteklerken ve aynı zamanda TÜV Rheinland ve Eyesafe® sertifikaları ile geliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s), eylül ayında EMEA’da 3.299 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

14 inçlik Predator Triton 300 SE (PT314-52s), haziran ayında EMEA’da 1.499 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

16 inçlik Predator Triton 300 SE (PT316-51s), temmuz ayında EMEA’da 1.599 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator XB273K LV, yılın üçüncü çeyreğinde EMEA’da 949 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro XV272U RV yılın üçüncü çeyreğinde EMEA’da 399 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.