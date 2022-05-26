SteelSeries’ten üst seviye oyuncu kulaklığı ailesi: Arctis Nova Pro

Oyuncu ve espor donanımında dünya lideri olan SteelSeries, oyuncu ses sistemlerini geleceğini açıkladı. Dört yıl boyunca süren geliştirmede hedefler, statükoya meydan okumak, oyunculukta sorun noktalarını çözmek ve en üst ses deneyimini tasarlamaktı. Hiçbir gürültü bulunmayan ve ses üzerinde tam kontrol sağlayan odyofil dinleme odalarından ilham alınarak, bu akustik deneyimin tamamı bir oyuncu kulaklığı olan Arctis Nova Pro serisinde yeniden oluşturuldu.

SteelSeries Arctis Nova markasına güç sağlamak ve en üst seviyede ses deneyimini oluşturmak üzere, Arctis Nova Pro serisi kulaklıkları Sonar Ses Yazılım Paketi ile birleştirdi. Sıfırdan tasarlanan Arctis Nova Pro serisi, yeni mükemmellik seviyesinde HI-FI ses, Yapay Zeka ile güçlendirilmiş ses netliği ve şık Danimarkalı tasarım estetiğiyle bütün gün kullanım konforu sunuyor ve oyun platformları arasında daha önce hiç olmadığı gibi kesintisiz geçiş sağlayabiliyor. Her kulaklığı oyunculuk için turbo beslemek ve farklı oyunlarda sesi, takım konuşmalarını ve mikrofonu sınırsız kontrol imkanı sunmak üzere özel olarak geliştirilmiş Sonar, oyuncuların her frekansı tek tek ayarlamasını ve en önemli sesleri duymasını sağlıyor.

Üst seviyede ses kalitesi ön plana çıkıyor

Bu iki varlığın birleşimiyle en üst seviyede ses kalitesi, netlik ve kontrol bir araya gelerek oyuncu ses sistemlerine yönelik çıtayı yeniden yükseltiyor. Oyuncular için yeni bir süper gücün doğuşu, burada oyuncular 360° Uzamsal Ses ile ses sahnesine dalıyor, Sonar’ın EQ’su ile her ses bileşeninin kontrolünü ele alarak her kritik adımın duyuyor ve Arctis Nova markası için geliştirilmiş tamamen yeni High Fidelity hoparlör sürücüleri ile başka hiçbir oyuncu kulaklığına benzemeyen ses saflığı elde ediyor.

Oyunculukta bir ilk olarak Çoklu Sistem Bağlantısı merkezi ile aynı anda birden çok cihaz arasında USB bağlantı geçişi sağlanıyor. Oyuncular tek bir tuşla ve kablolarla uğraşmadan bir PC, PlayStation, Switch veya mobil cihaz arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor.

Oyuncular kristal netliğinde ses kalitesine ulaşıyor

Oyun esnasında büyük öneme sahip olan iletişim, yeni Al-POWERED Gürültü Engellemeli Mikrofon ile oyunculara kristal netliğinde iletişim imkanı sunuyor. Sonar Ses Paketi ise klavyelerden, bilgisayar fanlarından veya diğer kaynaklardan gelen arka plan gürültülerini sessizleştiriyor. ClearCast Gen2 mikrofon, kristal netliğinde, doğal ses ve kusursuz gürültü engelleme için Formula 1 ekiplerince kullanılan çift yönlü mikrofon tasarımı ile oyunculara gerçek bir avantaj sağlıyor.

Maraton oyun seansları için yeni ComfortMAX System 4 ayar noktası ile her boyutta ve şekilde kafaya uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sistemin içeriğinde yüksekliği ayarlanabilir, döner kulaklıklar, esnek bir gergi bandı, döner askılar ve uzun süreli dayanıklılık sağlayan premium PVD kaplı çelik bant mevcut.

‘Almighty Audio’ ve Arctis Nova markası ve oyuncu yaşam tarzına özgü geliştirilen özelliklerin tanıtılmasına ek olarak, oyuncular oyun stillerine ve seçtikleri platforma göre farklı modeller arasından seçim yapabiliyor.

Steelseries Arctis Nova ailesi üyelerinin detayları

Arctis Nova Pro Kablosuz | Arctis Nova Pro Kablosuz (Xbox) | Arctis Nova Pro Kablosuz (PlayStation)

Infinity Power System – Oyun, zincirlerini kırdı. Arctis Nova Pro Kablosuz kulaklık sınırsız batarya ömrü sunuyor ve çift batarya sistemi ile oyuncuları devamlı aksiyonun içinde tutuyor. Oyuncular ilk batarya ile oyundayken ikinci bataryayı şarj edebiliyor.

Aynı Anda Oyun ve Mobil Cihaz Sesleri – Quantum 2.0 Kablosuz ile her şekilde oynayıp ve iletişim kurabilirsiniz. Oyuncular aynı anda iki ses bağlantısını birleştirerek, PC veya konsolda oyun oynarken telefonda arkadaşlarıyla görüşebiliyor. Güçlü 2,4GHz kablosuz, oyundaki kusursuz serinizi sürdürmeniz için mükemmel iken Bluetooth’u telefon görüşmeleri, müzik veya podcast dinlemek için kullanabilirsiniz.

Aktif Gürültü Engelleme – Oyun için Aktif Gürültü Engelleme (ANC) gereksiz dikkat dağıtıcı sesleri kısarken daha önce hiç olmadığı gibi başka bir dünyaya yolculuk etme imkanı sunar. Gelişmiş 4 mikrofonlu hibrit sistem dışarıdaki sesleri ortadan kaldırır, kulaklıklar içindeki mikrofonlar ise en iyi netlik için sesi dengeler. Çevre seslerini duyabilmeniz için, her duruma uyacak ses aktarma seviyeleri ile Şeffaf Mod bir tuş kadar yakın.

Kablosuz Merkez İstasyon – Tam kontrol oyuncunun parmaklarında bulunuyor. Kablosuz Merkez İstasyon platformlar arası bir kontrol merkezi işlevi görür ve oyundan hiç çıkmadan EQ ayarları, giriş cihazı seçimi, ses seviyesi, ChatMix ve çok daha fazlasını kontrol etme imkanı sunar. Cihaz kişisel ayarlarınızı hatırlar ve çok işlevli bir OLED ekran kullanıcılara pil ömrü ve diğer işlevler ile ilgili bilgi sunar.

Arctis Nova Pro | Arctis Nova Pro (Xbox)

GameDAC Gen2 – Farklı kaynaklardan gelen sesi kontrol etme ve geliştirme kapasitesine ek olarak, Arctis Pro ‘Almighty Audio’ deneyimini Hi-Res Audio Sertifikası ve entegre amfiyle tamamlayan GameDAC Gen2’yi oyunculara sunuyor. Yeni bir ESS Sabre Quad-DAC %78 daha saf bir sinyal ile oyun seslerini güçlendiriyor ve ultra düşük gürültü ve bozulma seviyesi sunuyor. Arctic Nova Pro ses çözünürlüğünü olağanüstü 96KHz/24-Bit’e yükselerek 50x daha detaylı ses ile rakiplerinden ayrılıyor. GameDAC Gen2 aynı zamanda platformlar arası kontrol merkezi olarak çalışır. Oyuncular, kişisel ayarlarını koruyan çok işlevli OLED ekranı kullanarak bir konsol veya PC için mükemmel sesi ayarlayabilirler. Tek bir dokunuşla EQ, giriş cihazı, ses seviyesi, ChatMix ve çok daha fazla ayarınızı yapabilirsiniz.