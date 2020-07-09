League of Legends VFŞL Yaz Mevsimi online izlenme verileri açıklandı

Riot Games’in ülkemizdeki önemli espor yatırımları ve organizasyonları arasında yer alan, League of Legends Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nin izlenme sayıları ve izlenme saatlerinde gözle görülür bir artış gerçekleşti.
Lig karşılaşmalarının, içinde bulunduğumuz küresel pandemi döneminde seyircisiz oynanması ile birlikte önemli oranda artan izlenme rakamları, geçen yılın aynı dönemine oranla büyük bir ivme kazandı.
League of Legends VFŞL Yaz Mevsimi’nde maksimum izleyici sayısı 150.443 olarak kaydedilirken geçtiğimiz yılın yaz mevsimine kıyasla %181 oranında arttı. Ortalama izleyici sayısı 43.027’ye yükselerek %76 oranında artış gösterirken, yaz mevsimi karşılaşmalarının toplam izlenme süresi ise %85’lik artışla 2.204.305 saat olarak açıklandı.