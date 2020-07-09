Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Eylül’de çıkıyor

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning’un, Eylül ayında çıkış yapacağı duyuruldu. Bunun yanında yeni bir eklenti paketinin de duyurusu yapıldı.

Oyun 8 Eylül 2020’de £34.99 taban fiyatıyla satışa girecek. Oyunun yenilenmiş versiyonu daha iyi görüntü ve grafik kalitesi yanında geliştirilmiş oynanış deneyimi ve yeni içerikler olacağı da vaat ediliyor.

Yeni eklenti paketinin adıysa Fatesworn ve 2021 senesinde çıkması bekleniyor. Şu an için eklenti paketiyle ilgili bilinenler bu kadar. Ancak THQ Nordic zaman vermese de yeni açıklamaların geleceğini söylüyor.