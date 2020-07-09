Halo 3 The Master Chief Collection çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, Halo 3 The Master Chief Collection versiyonunun PC platformuna 14 Temmuz 2020’de çıkacağını duyurdu.

Halo 3, PC platformu için 4K UHD kalite ve 60fps desteğiyle optimize edildi. 2007’de Xbox 360’a çıkış yapan Halo 3, yine orijinal oyundaki 11 ana görevi bulunduruyor. Oyunun çok oyunculu tarafında ise 24 harita var. The Master Chief Collection’da geliştirilmiş ilerleme sistemyle Forge ve Theater modları da oyuna dâhil.

Halo: Master Chief Edition altı oyun içeriyor: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary ve Halo 2: Anniversary şu anda oynanabilir. Halo 3: ODST ve Halo 4 de 2020’nin sonlarında çıkacak.

Oyunun orijinal hali ve Master Chief Colelction için iyileştirilmiş halinin görsel karşıalştırmasını aşağıdan izleyebilirsiniz: