Mafia: Definitive Edition’ın çıkışı Eylül ayına ertelendi

Mafia: Definitive Edition geliştiricisi Hangar 13 ve yayıncısı 2K, oyunun planlanan çıkış tarihi olan 28 Ağustos’a yetişmesinin koronavirüs salgını nedeniyle giderek zorlaştığını söyledi. Bu açıklamayla oyunun çıkış tarihini bir ay erteleyerek 25 Eylül 2020’ye ertelediler.
A development update for Mafia: Definitive Edition pic.twitter.com/6ahAqZZTOV
— Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020
Bununla birlikte 22 Temmuz’da uzun bir oynanış videosu çıkacağı açıklandı ve yeni bir fragman yayınlandı.
Mafia: Definitive Edition, Mafia 3 oyun motoruyla geliştirilen 2002 yapımı açık dünya aksiyon oyununun yeniden geliştirilmiş hali. Eski oyuna ilaveten oyunda yeni ara sahneler, özellikler ve mekanikler de olacak.
LEVEL’ın Temmuz ayı sayısıyla verdiği Mafia: Definitive Edition posterine de göz atabilirsiniz.