World of Warcraft Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü

Blizzard Entertainment tarafından bu akşam Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında dünyaca ünlü çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft’ın yakında gelecek Shadowlands içeriklerine göz atıldı ve genişleme paketinin koleksiyoncu sürümü World of Warcraft Yönetici Yönetici Yapımcısı John Hight tarafından görücüye çıkarıldı.

Karton kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı

kitabı Parçalanmış gökyüzü fare altlığı

Her bir Shadowlands ahdinin sembolünü taşıyan 4 koleksiyonluk rozet

Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü dijital müzik albümü anahtarı

Koleksiyoncu Sürümü anahtarı 30 günlük oyun süresi ve Epik Sürüm’ün tüm oyun içi ek içeriklerini barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle: Meftun Ebedi Ejder bineği Anima Ejderciği yoldaşı Ebedi Seyyahın Hearthstone’u İllüzyon: Hortlak Dokunuşu kozmetik silah etkisi Bir karakteri Shadowlands seviyesine yükseltme hakkı

barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle:

Ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve oyuncularımız tercih ettikleri satıcılar üzerinden stok bilgilerini inceleyebilecek. Fiziksel Koleksiyoncu Sürümü’ne dair ayrıntıların yanı sıra ücret ve oyuncuların nereden ön sipariş verebileceğine dair tüm bilgileri World of Warcraft web sitesinde bulabilirsiniz.