Man of Medan oyununun geliştiricisi Supermassive Games’in The Dark Pictures Anthology serisinin yeni oyunu Little Hope, 30 Ekim 2020’de çıkıyor. Little Hope tek kişilik veya 2-5 kişi çok oyunculu oynanabilen bir gerilim ve korku oyunu.

Oyun, terk edilmiş Little Hope kasabasında gizemli bir sis yüzünden sıkışıp kalan dört üniversite öğrencisi ve bir profesörü konu alıyor. Kasabadan bir kaçış yolu ararken gölgelerden kasabanın karanlık ve uğursuz geçmişine ait vizyonlar bu gruba dadanır. Hayatta kalmak içinse karanlık güçler ruhlarını cehenneme sürükleyip götürmeden önce bu karanlık varlıkların arkasında gizemi çözmeliler.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope Standart, Limited ve Collector’s Edition olarak üç ayrı şekilde satışa çıkacak. Oyunu erken siparişle alanlar ise bir sürpriz yer alacak.