Lenovo Legion Y740 – 17IRHG incelemesi

Lenovo’nun Legion Y740 serisi geçtiğimiz günlerde yenilendi ve Intel’in 9.nesil işlemcileri ile güçlendirilerek oyun severlerin beğenisine sunuldu bilindiği gibi. Tasarım konusunda kendisine has bir tarzı olan ve bana göre çok şık gözüken bu ürüne biraz daha yakından bakacağız, gelin isterseniz tasarımla başlayalım.

Tasarım

Legion Y740’ın ekranını kasaya bağlayan menteşeler arka kısım yerine arka-üst gövdede yer alıyor. Bu da daha ilk bakışta rakiplerinden ayrılan, uzaktan bakınca bile Legion serisini ayırt edebilmenizi sağlayan bir özellik. 2.9kg ağırlığındaki ürünün arka sol tarafındaki Legion logosu RGB desteğine sahip ve menteşenin ardında kalan bölümdeki bağlantı noktalarını rahatça bulabilmeniz için yuvaların üstündeki yazılar aydınlatılmış durumda. Kapağı kaldırdığınızda hemen fark edeceğiniz şey ise ekran çerçevelerinin incelmiş olması. Ayrıca iddiasız gözüken RGB klavye Corsair’in iCUE yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor ve ışıklandırma efektleri dilediğiniz gibi değiştirilebiliyor.

Teknik Özellikler

Legion’ın bizdeki modelinde kullanılan 17.3 inç ekran 1920×1080 çözünürlüğü destekliyor. 144Hz ve G-SYNC destekli IPS panelin gecikme süresi ise 11ms civarında. Hız rekortmeni olmasa da tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Ekranın sunduğu 300 nit parlaklık yeterli seviyede ve bir önceki nesle göre en önemli değişikliklerden birisi de bu.

Legion Y740’ın pek çok farklı konfigürasyonu mevcut ve ihtiyaçlarınıza göre dilediğinizi seçmeniz mümkün. Bizim test makinemiz 17IRHG konfigürasyonunda. Bu konfigürasyonda Intel’in Core i7-9750H işlemcisi, 32GB DDR4-2666Mhz RAM ve 1TB HDD (Seagate ST1000LM049) ve 1TB SSD (Samsung PM981 ailesi) bulunmakta. Samsung’un PM981 serisi SSD’lerini pek çok üst seviye oyuncu bilgisayarında görüyoruz artık. Yaptığımız CrystalDiskMark testlerine göre 3342 MB/s sıralı okuma ve 2394 MB/s sıralı yazma performansı sunan SSD son derece yüksek bir performans vadediyor.

Oyun bilgisayarların can damarı ekran kartı konusunda ise Nvidia’nın RTX 2070 Max-Q modeli (8GB) tercih edilmiş. Söylemeye gerek yok, piyasanın en hızlı birkaç kartından birisi kendisi ve hem şu an, hem de yakın gelecekte çıkacak tüm oyunlarda yüksek performans vadetmekte. Yaptığımız oyun testlerinde Control’de High ayarlarda 65 fps, Metro Exodus’un Ultra ayarlarında ise 57 fps gibi sonuçlara ulaştık ki bu iki oyunun birer sistem canavarı olduğu malumunuz. Medium-High arası ayarlarda Metro Exodus’ta 90fps seviyesine ulaşmak da mümkün oldu.

Gelelim diğer övgülere, bir kere soğutma sistemi hem etkin çalışıyor, hem de göreceli olarak sessiz. Yük altında bile çok can sıkıcı bir seviyeye ulaşmadı. Lenovo Vantage yazılımın son sürümü de görmeyeli çok mesafe kat etmiş. Tüm ayarlara rahatlıkla ulaşmak ve hepsine kolayca hakim olmak mümkün.

Sonuç

Tabii bunca güzelliğin bir de bedeli var. Sunduğu özellikler için makul olsa da Legion Y740’ın fiyatı 15.900 TL’den başlıyor. Son derece performanslı bir oyun makinesi arayanlar biraz birikim yapmayı düşünebilir.

Kürşat Zaman

PUAN: 88

KARAR

+Şık ve çok performanslı bir ürün

+RGB klavye

+144Hz G-SYNC ekran

+1TB+1TB SSD depolama alanı

+Başarılı ve sessiz soğutma sistemi

-Ekran parlaklığı halen iyi sayılmaz

-IPS ekranın gecikme süresi yüksek