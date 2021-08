LEVEL Ağustos (#294) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, Ağustos sayısıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde.

Ülkece çok zor dönemlerden geçiyoruz, boğazımızdaki o yumru hiç gitmiyor, gelen her haber nefesimizi biraz daha kesiyor. Elbette şu sıralar oyunlar da hayatımızdaki her şey gibi ikinci planda kaldı ama biraz olsun sizi dinlendirebileceksek, ne mutlu bize.

Bu ay kapağımızda ülkemizdeki popülerliğini giderek artıran Formula 1’in resmi oyunu F1 2021 var. Ayrıca, geniş bir Formula 1 oyunları dosya konusu da sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi İçeriği

#294

İLK BAKIŞ

Company of Heroes 3

FIFA 22

The Last Spell

Haunt Chaser

Dream Engines: Nomad Cities

The Hand of Merlin

DOSYA KONUSU

F1 Oyunları Dosyası

En iyi Pokemon Oyunları



İNCELEME

F1 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Death’s Door

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Watch Dogs: Legion – Bloodline

Tainted Grail: Conquest

We Are Football

Mario Golf: Super Rush

Cris Tales

Boomerang X

The Ascent

Chicory: A Colorful Tale

Legend of Mana

WH40K: Battlesector

Ys IX: Monstrum Nox

Strangeland

Vesper

Out of Line

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PC)

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue (PC)

Red Solstice 2

R-Type Final 2

Miitopia

Famicom Detective Club

Wingspan

Minute of Islands

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? -Psychonauts-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Call of Duty: Modern Warfare

Dark Souls III

…

F1 2021

World of Warcraft: Burning Crusade Classic