LEVEL Ağustos (#294) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, Ağustos sayısıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde.
Ülkece çok zor dönemlerden geçiyoruz, boğazımızdaki o yumru hiç gitmiyor, gelen her haber nefesimizi biraz daha kesiyor. Elbette şu sıralar oyunlar da hayatımızdaki her şey gibi ikinci planda kaldı ama biraz olsun sizi dinlendirebileceksek, ne mutlu bize.
Bu ay kapağımızda ülkemizdeki popülerliğini giderek artıran Formula 1’in resmi oyunu F1 2021 var. Ayrıca, geniş bir Formula 1 oyunları dosya konusu da sizleri bekliyor.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-agustos-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#294
İLK BAKIŞ
Company of Heroes 3
FIFA 22
The Last Spell
Haunt Chaser
Dream Engines: Nomad Cities
The Hand of Merlin
DOSYA KONUSU
F1 Oyunları Dosyası
En iyi Pokemon Oyunları
İNCELEME
F1 2021
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
Ender Lilies: Quietus of the Knights
Death’s Door
The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
Watch Dogs: Legion – Bloodline
Tainted Grail: Conquest
We Are Football
Mario Golf: Super Rush
Cris Tales
Boomerang X
The Ascent
Chicory: A Colorful Tale
Legend of Mana
WH40K: Battlesector
Ys IX: Monstrum Nox
Strangeland
Vesper
Out of Line
Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PC)
Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue (PC)
Red Solstice 2
R-Type Final 2
Miitopia
Famicom Detective Club
Wingspan
Minute of Islands
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? -Psychonauts-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Call of Duty: Modern Warfare
Dark Souls III
…
F1 2021
World of Warcraft: Burning Crusade Classic