LEVEL Aralık (#286) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yılın en dolu sayısıyla 2 Aralık’ta tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapağımızda yeni nesli evlerimize yaşıyan PlayStation 5 var. Ne kadar büyük, ne kadar sessiz, ne kadar performanslı gibi aklınızdaki tüm soruların cevaplarını geniş incelememizde bulabilirsiniz. Ayrıca PlayStation 5 için çıkan Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera, Devil May Cry 5: Special Edition ve Astro’s Playroom oyunlarının incelemesi de derginizde.

Bunların dışında Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops – Cold War, Watch Dogs Legion, Football Manager 2021, The Dark Pictures: Little Hope ve nicesi de derginizde sizi bekliyor.

Bu ayın posterlerini de yine özenle seçtik. Üç aydır sizlerle buluşturduğumız Cyberpunk 2077 posterleri serisi bu ay sona eriyor. Bakalım beğenecek misiniz?

N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-aralik-sayisi-P198193768

LEVEL Aralık içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#286

İLK BAKIŞ

Far Cry 6

Outriders

King Arthur: Knight’s Tale

Mass Effect: Legendary Edition



DOSYA KONUSU

PlayStation 5

RÖPORTAJ

Mahmud Asrar

Rol Oyunları Türkiye

İNCELEME

Assassin’s Creed Valhalla

Spider-Man: Miles Morales

Call of Duty: Black Ops – Cold War

Demon’s Souls

Watch Dogs Legion

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Football Manager 2021

Devil May Cry 5: Special Edition

Doom Eternal: Ancient Ghosts – Part 1

Godfall

Dirt 5

Ghostrunner

Runescape

Sackboy: Büyük Macera

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Astro’s Playroom

Transient

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

The Falconeer

The Pathless

Neighbours back From Hell

American Truck Simulator: Colorado

Partisans 1941

Visage

Fuser

Sakuna: Of Rice and Ruin

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Serious Sam Collection

Uruz: Er Kişinin Dönüşü

Bugsnax

Airplane Mode

Pikmin 3: Deluxe

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty: Cold War

…

Cyberpunk 2077 #4

Fortnite