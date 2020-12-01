LEVEL Aralık (#286) sayısı bayilerde!

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Derginiz LEVEL, yılın en dolu sayısıyla 2 Aralık’ta tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapağımızda yeni nesli evlerimize yaşıyan PlayStation 5 var. Ne kadar büyük, ne kadar sessiz, ne kadar performanslı gibi aklınızdaki tüm soruların cevaplarını geniş incelememizde bulabilirsiniz. Ayrıca PlayStation 5 için çıkan Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera, Devil May Cry 5: Special Edition ve Astro’s Playroom oyunlarının incelemesi de derginizde.

Bunların dışında Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops – Cold War, Watch Dogs Legion, Football Manager 2021, The Dark Pictures: Little Hope ve nicesi de derginizde sizi bekliyor.

Bu ayın posterlerini de yine özenle seçtik. Üç aydır sizlerle buluşturduğumız Cyberpunk 2077 posterleri serisi bu ay sona eriyor. Bakalım beğenecek misiniz?

N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-aralik-sayisi-P198193768

LEVEL Aralık içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#286

İLK BAKIŞ
Far Cry 6
Outriders
King Arthur: Knight’s Tale
Mass Effect: Legendary Edition


DOSYA KONUSU
PlayStation 5

RÖPORTAJ
Mahmud Asrar
Rol Oyunları Türkiye

İNCELEME
Assassin’s Creed Valhalla
Spider-Man: Miles Morales
Call of Duty: Black Ops – Cold War
Demon’s Souls
Watch Dogs Legion
The Dark Pictures Anthology: Little Hope
Football Manager 2021
Devil May Cry 5: Special Edition
Doom Eternal: Ancient Ghosts – Part 1
Godfall
Dirt 5
Ghostrunner
Runescape
Sackboy: Büyük Macera
Kingdom Hearts: Melody of Memory
Astro’s Playroom
Transient
The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos
The Falconeer
The Pathless
Neighbours back From Hell
American Truck Simulator: Colorado
Partisans 1941
Visage
Fuser
Sakuna: Of Rice and Ruin
Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay
Serious Sam Collection
Uruz: Er Kişinin Dönüşü
Bugsnax
Airplane Mode
Pikmin 3: Deluxe

AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD

POSTERLER
Assassin’s Creed Valhalla
Call of Duty: Cold War

Cyberpunk 2077 #4
Fortnite

14 Yorum Eklenmiş

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  1. Alparslan 4 days ago | Cevapla
    Bu ayki cyberpunk posterini pek beğenemedim, çok renkli olmuş yaw
  2. Ahmet 4 days ago | Cevapla
    Gelecek aya Skyrim posteri hediye edebilir misiniz?
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Gelecek ay olur mu bilmiyoruz ama yeniden vereceğiz, o kesin.
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Ağustos ayında verilebilecek tek görseli verdik zaten. :) https://dergiburda.com/category/level-dergisi-old adresinden sipariş edebilirsiniz.
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      İnanın hiç istemedik fiyat artışı olsun ama biliyorsunuz.
  6. Zoukouf Bin Omar 4 days ago | Cevapla
    Sayın Editör Bireyler , Cyberpunk için yaptığınız poster konseptini sanat dizaynı tarafında ses getirmiş İndie oyunlara (Disco Elysium , Spiritfarer , Hades gibi) yapabilme şansınız varsa çok güzel olabilir.
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Klasik posterleri her zaman seviyoruz, dediğiniz oyunlar arasında Disco Elysium ve Hades de ileride verilebilecek oyunlar arasında. :)
  7. Ahmet 3 days ago | Cevapla
    Derginin fiyatı 16'ı mı olmuş?
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      15.90 TL. İnanın fiyatı artırmamak için çok fazla çabaladık ama ne mümkün. :/

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