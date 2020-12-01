LEVEL Aralık (#286) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yılın en dolu sayısıyla 2 Aralık’ta tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay kapağımızda yeni nesli evlerimize yaşıyan PlayStation 5 var. Ne kadar büyük, ne kadar sessiz, ne kadar performanslı gibi aklınızdaki tüm soruların cevaplarını geniş incelememizde bulabilirsiniz. Ayrıca PlayStation 5 için çıkan Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera, Devil May Cry 5: Special Edition ve Astro’s Playroom oyunlarının incelemesi de derginizde.
Bunların dışında Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops – Cold War, Watch Dogs Legion, Football Manager 2021, The Dark Pictures: Little Hope ve nicesi de derginizde sizi bekliyor.
Bu ayın posterlerini de yine özenle seçtik. Üç aydır sizlerle buluşturduğumız Cyberpunk 2077 posterleri serisi bu ay sona eriyor. Bakalım beğenecek misiniz?
N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-aralik-sayisi-P198193768
LEVEL Aralık içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#286
İLK BAKIŞ
Far Cry 6
Outriders
King Arthur: Knight’s Tale
Mass Effect: Legendary Edition
DOSYA KONUSU
PlayStation 5
RÖPORTAJ
Mahmud Asrar
Rol Oyunları Türkiye
İNCELEME
Assassin’s Creed Valhalla
Spider-Man: Miles Morales
Call of Duty: Black Ops – Cold War
Demon’s Souls
Watch Dogs Legion
The Dark Pictures Anthology: Little Hope
Football Manager 2021
Devil May Cry 5: Special Edition
Doom Eternal: Ancient Ghosts – Part 1
Godfall
Dirt 5
Ghostrunner
Runescape
Sackboy: Büyük Macera
Kingdom Hearts: Melody of Memory
Astro’s Playroom
Transient
The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos
The Falconeer
The Pathless
Neighbours back From Hell
American Truck Simulator: Colorado
Partisans 1941
Visage
Fuser
Sakuna: Of Rice and Ruin
Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay
Serious Sam Collection
Uruz: Er Kişinin Dönüşü
Bugsnax
Airplane Mode
Pikmin 3: Deluxe
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Assassin’s Creed Valhalla
Call of Duty: Cold War
…
Cyberpunk 2077 #4
Fortnite
14 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
Alparslan
4 days ago |
Bu ayki cyberpunk posterini pek beğenemedim, çok renkli olmuş yaw
-
Ahmet
4 days ago |
Gelecek aya Skyrim posteri hediye edebilir misiniz?
-
LEVEL
3 days ago |
Gelecek ay olur mu bilmiyoruz ama yeniden vereceğiz, o kesin.
-
Mustafa Yusuf TOPÇU
4 days ago |
Dergi zamlanmış
-
Furkan Erkek
4 days ago |
Tekrar spderman Miles Morales posteri gelcekmı
-
LEVEL
3 days ago |
Ağustos ayında verilebilecek tek görseli verdik zaten. :)
https://dergiburda.com/category/level-dergisi-old adresinden sipariş edebilirsiniz.
-
Kubilay Kenan
4 days ago |
Zam mı yapıldı gerçi sizin suçunuz yok ki :/
-
LEVEL
3 days ago |
İnanın hiç istemedik fiyat artışı olsun ama biliyorsunuz.
-
Zoukouf Bin Omar
4 days ago |
Sayın Editör Bireyler , Cyberpunk için yaptığınız poster konseptini sanat dizaynı tarafında ses getirmiş İndie oyunlara (Disco Elysium , Spiritfarer , Hades gibi) yapabilme şansınız varsa çok güzel olabilir.
-
LEVEL
3 days ago |
Klasik posterleri her zaman seviyoruz, dediğiniz oyunlar arasında Disco Elysium ve Hades de ileride verilebilecek oyunlar arasında. :)
-
Ahmet
3 days ago |
Derginin fiyatı 16'ı mı olmuş?
-
LEVEL
3 days ago |
15.90 TL. İnanın fiyatı artırmamak için çok fazla çabaladık ama ne mümkün. :/
-
Ahmet Erol BAYRAK
2 days ago |
Mortal kombat 11 posteri gelir mi bir daha?
😥
-
LEVEL
2 days ago |
Gelmez :/