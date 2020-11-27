Crusader Kings III’ün çok beklenen Ruler Designer güncellemesi çıktı

Paradox Interactive bugün, eleştirmenlerce beğenilen strateji oyunu Crusader Kings III için Ruler Designer (Yönetici Karakter Tasarımı) özelliğini ücretsiz bir güncelleme olarak yayınladı.

Bu özellik, oyuncuların azizleri ve günahkarları, dahileri ve dolandırıcıları, yakışıklı haydutları ve çirkin bilginleri tamamen kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Ruler Designer özelliğinin yanı sıra, oyuna birkaç önemli güncelleme ve düzeltme getiren yeni bir yama da yayınlandı.

Piyasaya sürüldüğü 1 Eylül 2020’den bu yana Crusader Kings III oyuncuları, tarihi hükümdarların yerine defalarca geçtiler ve onları görkemli bir zafere veya talihsiz bir yenilgiye götürdüler. Ruler Designer özelliğiyle oyuncular, görünüm, yaş, etnik köken, cinsel yönelim ve daha fazlasını kapsayan özelleştirme seçenekleriyle en iyi veya en kötü hükümdarları tasarlayabilirler ve ardından oyunun ayırt edici özelliği haline gelen kargaşaya ve dramaya hızla dalabilirler.

● Hükümdarınızın başlangıç bölgesini seçin ve ardından tasarımcıya giriş yapın.

● Özellikler ekleyin ve becerilerinde ince ayar yapın. Parlak bir stratejist veya kutsal yönetici olun.

● Herhangi bir kültür, din özelliği veya cinsel yönelimle erkek veya kadın olarak oynayın.

● Görünümleri saç uzunluğu, ten rengi, kaş şekli ve çok daha fazlasını içeren binlerce seçenekle özelleştirin.

Eşsiz karakterler yaratma özelliği, Crusader Kings II’nin önemli bir parçasıydı ve oyunun en çok aranan genişleme özelliklerinden biri olduğunu kanıtladı. Paradox Interactive, bugün gelen güncellemeyle bu özelliği tüm oyuncuların keyif alması için Crusader Kings III’e getiriyor.

Tüm bunlara ek olarak 1.2 yaması, Crusader Kings III’e birçok güncelleme ve düzeltme getiriyor. Öne çıkan özellikler şöyle:

● Oyundaki karakterlere göre infazları, savaş cinayetlerini ve (bilinen) cinayetleri izleyen İnfaz Listesi eklendi.

● Hanedan görünümünde arayüz iyileştirmeleri eklendi.

● Askeri iyileştirmeler, ana gücünüze ordu eklemenize ve bir eyalette tedarik sınırının ötesinde askerlerin yükseltilmesini engellemenize olanak tanır.

● Sibirya Paganizmi oyuna yeni bir inanç özelliği olarak eklendi.

● Çirkin karakterler artık daha abartılı yüz özelliklerine sahip.

● Kurallarda ve seçeneklerde değişiklikler oldu. Çıplaklık artık bir kural değil, bir oyun ayarı olarak alınıyor. Kural seti artık yapay zeka ile evliliklerinin sıklığını etkileyecek şekilde yapılandırılabilir.

Crusader Kings III Ruler Designer özelliği ve diğer değişiklikler, en yeni güncellemeyi tamamladığınızda otomatik olarak oyuna eklenecek.