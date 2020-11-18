Kristal Piksel video oyun ödülleri 22 Kasım’da!

2012 yılından beri ülkemizde geliştirilen orijinal fikri mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri’nin 2020 yılı etkinliği COVID-19 sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor ve başvuran oyunlar En İyi Mobil, PC, Konsol, Hypercasual, Görsel Tasarım gibi 13 kategoride yarışacaklar.

1 Kasım’da son başvurularını alan Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri 22 Kasım 2020, Pazar günü saat 16:00’da sahiplerini buluyor.

Bu heyecana ortak olmak ve yılın en iyilerine tanıklık etmek için TOGED YouTube ve TOGED Facebook hesaplarından canlı yayında ödül törenini izleyebilirsiniz.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri hakkında detaylı bilgi almak için www.kristalpiksel.org’u ziyaret edebilirsiniz.

TOGED Hakkında

Türkiye’deki oyun geliştirici firmaların teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini iyileştirerek, uluslararası ölçekteki standartlarını, başarısını ve tanınırlığını artırmak için çalışan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), tamamı yerli oyun geliştiricilerden oluşan yönetim kadrosuyla sektörü bir arada tutarak, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi ve video oyunları konusunda kamu bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir.