Acer, Nitro VG2 serisi monitörleri duyurdu

Oyunlardan alınan keyfi artırmak için bir monitörde çözünürlük kadar yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve yüksek renk doğruluğu bulunması önem taşıyor. Oyun severlere tüm bu özelliklerden fazlasını sunan Acer’ın yeni Nitro VG2 serisi monitörler, ambiyansın en iyi şekilde yansıtılmasını sağlayarak oyun keyfini bambaşka bir noktaya taşıyor.

Seride yer alan 23,8 inçlik VG242YP, 24,5 inçlik VG252QP ve 27 inçlik VG272P ve VG272X modelleri, teknik özellikleri kadar şık tasarımlarıyla da oyuncuların gözdesi olmaya aday.

Acer Nitro VG2 serisi monitörler, Full HD çözünürlüklü yüksek hızlı IPS panelleri sayesinde tepki süresini LCD overdrive özelliği ile yerelde 1 ms’den minimum 0,1 ms seviyesine çekerek, görüntüde bulanıklık oluşmasını önlüyor ve net bir oyun deneyimi sunuyor.

Akıcı ve Sorunsuz Bir Oyun Deneyimi İçin

NVIDIA® G-SYNC™ ve AMD® FreeSync™ uyumlu modeller, 240 Hz’ye ulaşan yenileme hızları ile görüntü kırılması, takılma, bozulma ve titremeyi ortadan kaldırırken, sorunsuz ve değişken yenileme hızı (VRR) ile mükemmel senkronizasyonu yakalıyorlar.

VESA Sertifikalı DisplayHDR™ 400 destekli seri, gelişmiş renk doğruluğu, kontrast, parlaklık, bit derinliği ve yükselme süresiyle HDR özelliğini endüstri standardı bir seviyede sunuyor.

Ekranları -5 ile 20 derecelik açılar arasında eğilerek mümkün olan en iyi izleme noktasını bulabilmeyi sağlayan Acer Nitro VG2 serisi monitörlerde, ayar yapmak için oyuna ara vermeye de gerek yok. Oyuncular, Display Widget adlı özel yazılımı sayesinde, monitörün ayarlarını düğmelere gerek olmadan, bilgisayarı kullanırken kolayca yapabiliyorlar.

Oyun keyfine ara vermek istemeyenler için de Acer BlueLightShield™ ve Flickerless™ teknolojileri, gözler için zararlı olabilecek mavi ışıkları engelliyor ve görüntüdeki titreşimleri azaltıyor. Monitör parlamasını önleyen Acer ComfyView™ ve Low Dimming™ teknolojileri ise göz yorgunluğunu azaltarak, uzun süre oyun oynamak isteyenlere konforlu bir deneyim sunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro VG242YP, 1.720 TL’den; Acer Nitro VG252QP 2.279 TL’den; Acer Nitro VG272P 2.069 TL’den ve Acer Nitro VG272X ise 2.822 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.