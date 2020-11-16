Yılbaşında offline eğlence için 5 seçenek

Video oyunları hayatımızın bir parçası ama bazen video oyunlarına küçük bir mola verip, farklı küçük eğlenceler de aradığımız olmuyor değil. Özellikle, pandemi döneminde, fazla sosyalleşme imkan bulamadığımız bir dönemde, yılbaşı gibi fırsatları hijyen ve mesafe kurallarına dikkat ederek, aile içinde bir toplanma fırsatına çevireceksek, eğlenmek için de güzel seçeneklere ihtiyacımız olacak. Bilgisayar oyunlarını tüm aileyi ve dostları eğlendirmek için kullanamayabiliriz ama hala eğlenmek için eski ve keyifli yöntemlere sahibiz.

Video oyunları, yeni çağın vazgeçilmez eğlence platformu olarak önemini çoktan ispat etti. Ancak eğlence seçeneklerimiz, oyun ihtiyacımız her zaman video oyunlarıyla örtüşmeyebiliyor. Farklı durumlarda, bazen dijital dünyadan çıkıp gerçek dünyada oyun ve eğlence arayışına girebiliyoruz. Bu yılbaşı döneminde, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat ederek bir araya gelen aile bireyleri ve dostlar için ne yapacağınızı bilemez haldeyseniz, size birkaç küçük tavsiyemiz olacak. Ayrıca bu oyunların çok güzel birer yılbaşı hediyesi olabileceğini de hatırlatmış olalım. İşte, video oyunlarının ihtiyaca cevap vermediği anlarda, camı kırıp oynayabileceğiniz diğer seçenekleriniz.

Masaüstü FRP

Bilgisayarlarımızda büyük keyifle oynadığımız RPG oyunlarının temelinde masaüstü FRP oyunları olduğunu biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlarımızla toplandığımızda, karanlık dehlizlerde canavarları kovalamak, ortalığı dağıtan fireball’lar fırlatmak, sağa sola yıldırımlar çaktırmak için masaüstü FRP oyunlarını deneyebilirsiniz. Ama heyecanlı ve sürükleyici bir FRP seansı için, yaratıcı gücü yüksek, heyecanlı öyküler yaratmayı seven arkadaşlara ihtiyacınız olacağını da unutmayın. Popüler kutu oyunları arasında en sevilen seçeneklerden olan masaüstü FRP’leri daha önce denemediyseniz, haklarında biraz inceleme yapmanızı tavsiye ederiz.

Monopoly

Arkadaşlarınızla toplandınız ve bir kutlama yapıyorsunuz. Belki yılbaşı kutlaması, belki bir doğum günü, belki farklı bir kutlama. Malum, pandemi ortamındayız, çok da iç içe geçemiyoruz. Ama mesafe kuralına dikkat ederek, az sayıdaki dostumuzla masa başında oynayabileceğimiz çok eğlenceli bir seçeneğimiz var: Monopoly. Eski ama başarısını kanıtlamış bir oyun olan Monopoly’nin bütün oyuncuları hatta seyircileri bile eğlendireceğinden emin olabilirsiniz.

Zeka küpü

Biraz yalnız kalmaya, aklınızı düşüncelerden uzaklaştırmaya, zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız mı var. Size garip gelebilir ama zihninizi zorlayacak bir akıl oyunu olan zeka küpü zihninizi boşatmaya ve ruhunuzu dinlendirmeye yardımcı olacak. Üstelik üzerinde çalıştıkça, bu minik oyuncakla oynadıkça daha hızlı ve 3 boyutlu düşünmeye de alışacaksınız.

Lego

Yaratıcılığınızı geliştirmek ve etkileyici sahneler yaratmak istiyorsanız, evet Minecraft da oynayabilirsiniz ama yarattığınız o etkileyici eserleri dijital ortamın dışına çıkarmak niyetindeyseniz, en güzel alternatifiniz Lego setleri olacaktır. Lego setleri sadece basit bir yap boz oyunu değil, farklı mekanizmaları çalıştıran ileri seviyede zeka oyunları olarak da her zaman beğenilmeye devam ediyor.

Spor

Bunu duyduğunuza şaşırdıysanız, sizin için işler kötüye gidiyor olabilir. İyi bir video oyunu sever olmak, spor yapmanızı engellememeliydi. Hayatınızda spor yapmak için her zaman vaktiniz olmalı. Eğer tek başınıza spor yapmaktan sıkılıyorsanız, dostlarınızla beraber basketbol, futbol, voleybol gibi takım oyunlarını da deneyebilirsiniz. Sadece klavye başında parmak kasları değil, sahalarda o bacak kasları da çalışacak arkadaşlar.