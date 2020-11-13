Yeni nesil konsollar bomba gibi geliyor

Yeni nesil konsollar üzerinde yayınlanan Assassin’s Creed Valhalla ile de bir daha görmüş olduk ki, yeni nesil konsollar video oyunlarında devrimsel bir değişime neden olacaklar. Oyunların görsel nitelikleri katlanırken aynı zamanda daha fazla hafıza ve depolama yetenekleri sayesinde, çok daha derin mekanizmalara sahip oyunlarla karşılaşacağız. Peki yeni nesil konsollar oyun dünyasına neler katacak?

Oyun konsolu üreticileri her zaman birbirleriyle rekabet halindeydiler. Sony’nin yeni Playstation modelleri ve Microsoft’un yeni Xbox modelleri, birbirleri ile aynı dönemlerde piyasaya çıkar ve birbirlerine karşı güç gösterisi yapardı. Bu büyük rekabete yıllardır alışkınız ancak şimdi karşımıza çıkan yeni nesil konsollar gerçekten büyük bir iş başarıyorlar. Dünyanın en büyük iki konsol markası, Playstation ve Xbox, yeni nesil konsollarını nihayet karşımıza çıkardılar. PS5 ve Xbox Series X ile Xbox Series S cihazları artık dünyada hızla oyuncuların evlerine girmeye başladılar.

Konsol oyuncuları şimdiden bu yeni nesil konsolların sağladığı ileri teknolojilerle, Assassin’s Creed Valhalla gibi çok etkileyici görüntülere sahip oyunların içinde kaybolmak için can atıyorlar. Üstelik henüz karşımıza, yıllardır merakla beklediğimiz Cyberpunk 2077 de çıkmış değil. Bu ve benzeri oyunlar olağan üstü grafik kalitesi ve çok derin oynanış mekanizmalarıyla, yeni nesil video oyun konsollarını, salonların vazgeçilmez bir parçası yapacaklar gibi görünüyor. Öyle ki, bu güne kadar oyun konsollarına sıcak bakmayan anneler/babalar bile, yeni nesil konsolların yetenekleri görüp de ilgilerini çeken bir oyunla karşılaşırlarsa, oyunların başından kalkamaz bile olabilirler, şimdiden uyaralım, konsollarınızı artık sadece küçük kardeşinizden değil, anne babalarınızdan da korumaya hazırlanın.

Yeni nesil oyun konsolları ile beraber video oyun dünyasında, daha önce görülmemiş bir rekabet de ortaya çıkacak. Önceki nesillerde konsol cihazlarındaki gelişmeler oyunların kalitelerinde çok devrimsel değişimler yapacak kadar büyük adımlar ortaya koyamıyordu. Ancak bu kez karşımıza çıkacak yeni konsollar, video oyun dünyasındaki büyük gelişmelerin karşısında zayıf kalmamak için, büyük bir güncelleme alacaklar.

Oyun dünyasındaki hızlı değişim, video oyunlarını artık birkaç büyük şirketin planlı programlı endüstriyel oyun üretiminin tekelinden çıkardı. Oyun pazarı artık küçük Indie stüdyolarının, teknolojinin sınırlarını zorlayan boyutlarda oyunlar ortaya koymasına alıştı. Sonsuz büyüklükteki No Man’s Sky’ı düşünün… Devasa bir oyun stüdyosundan çıkmış kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir oyun olan Kingdoms: Come Deliverence’ı düşünün… Hiçbir oyun dağıtımcısı oyununu yayınlama yanaşmazken, Crowdfunding sistemiyle dünyanın en gelişmiş uzay simülasyonu Star Citizen’i hazırlayan Chris Roberts’ın yaptıklarını hatırlayın.

Bağımsız oyun stüdyoları artık çok güçlü oyun motorlarına erişim imkanına sahipler ve bu gelişmiş oyun motorları sayesinde, az kaynak kullanarak çok zekice fikirleri kolayca hayata geçirebiliyorlar. Bu da çok gelişmiş oyunların ortaya çıkmasına imkan tanıyor.

Üstelik artık oyunları yapay zekayla seslendirmek ve pek çok başka kaynağı kullanarak, görsel açıdan gelişmiş oyunlar yaratmak eskisi kadar zor bir iş değil. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar, geçmişte hayalini kurmakta zorlandığımız derecede gelişmiş ve geniş içerikli oyunlarla karşılaşacağımızı tahmin edebilirsiniz.

İşte bu şartlar altında hazırlanmış, bu yeni dönem için planlanmış, çok gelişmiş donanımlara sahip iki rakip konsol ile karşılaşacağız. Karşımızda sadece dev stüdyoların değil, küçük ama yetenekli oyun yapımcılarının hazırladığı oyunlar da bulunacak. Bu da çılgın bir rekabetin yaşanması ve her yerden üzerimize oyun yağacağı anlamına geliyor. Oyunlardan aklımızı alamayacağımız bu çılgın döneme hazır mısınız?