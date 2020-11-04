Yeni nesil konsollar oyun dünyasını nasıl değiştirecek?

Sony ve Microsoft arasındaki oyun konsolu rekabeti kızışıyor. İki dev şirket Playstation ve Xbox cihazlarının yeni nesillerini piyasaya sürdüler ve şimdi konsol savaşlarında yeni bir perde açıldı.

Kasım ayı büyük bir rekabete konu olacak. Dünyanın en büyük iki konsol markası, Playstation ve Xbox, yeni nesil konsollarını Kasım ayında oyunculara ulaştıracaklar. PS5 ve Xbox Series X ile Xbox Series S cihazları Kasım ayında tüm işlemci güçleriyle oyuncuların karşısına çıkacak.

Yeni nesil oyun konsolları ile beraber video oyun dünyasında, daha önce görülmemiş bir rekabet de ortaya çıkacak. Önceki nesillerde konsol cihazlarındaki gelişmeler oyunların kalitelerinde çok devrimsel değişimler yapacak kadar büyük adımlar ortaya koyamıyordu. Ancak bu kez karşımıza çıkacak yeni konsollar, video oyun dünyasındaki büyük gelişmelerin karşısında zayıf kalmamak için, büyük bir güncelleme alacaklar.

Oyun dünyasındaki hızlı değişim, video oyunlarını artık birkaç büyük şirketin planlı programlı endüstriyel oyun üretiminin tekelinden çıkardı. Oyun pazarı artık küçük Indie stüdyolarının, teknolojinin sınırlarını zorlayan boyutlarda oyunlar ortaya koymasına alıştı. Sonsuz büyüklükletki No Man’s Sky’ı düşünün… Devasa bir oyun stüdyosundan çıkmış kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir oyun olan Kingdoms: Come Deliverence’ı düşünün… Hiçbir oyun dağıtımcısı oyununu yayınlama yanaşmazken, Crowdfunding sistemiyle dünyanın en gelişmiş uzay simülasyonu Star Citizen’i hazırlayan Chris Roberts’ın yaptıklarını hatırlayın.

Bağımsız oyun stüdyoları artık çok güçlü oyun motorlarına erişim imkanına sahipler ve bu gelişmiş oyun motorları sayesinde, az kaynak kullanarak çok zekice fikirleri kolayca hayata geçirebiliyorlar. Bu da çok gelişmiş oyunların ortaya çıkmasına imkan tanıyor.

Üstelik artık oyunları yapay zekayla seslendirmek ve pek çok başka kaynağı kullanarak, görsel açıdan gelişmiş oyunlar yaratmak eskisi kadar zor bir iş değil. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar, geçmişte hayalini kurmakta zorlandığımız derecede gelişmiş ve geniş içerikli oyunlarla karşılaşacağımızı tahmin edebilirsiniz.

İşte bu şartlar altında hazırlanmış, bu yeni dönem için planlanmış, çok gelişmiş donanımlara sahip iki rakip konsol ile karşılaşacağız. Hazır mısınız?