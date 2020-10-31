LEVEL Kasım (#285) sayısı bayilerde!
Oyun fırtınasının içine düştük dediğimiz şu günlerde, derginiz LEVEL tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın kapak konusu potansiyeli, güzellikleri ve saç baş yolduran buglarıyla hayatımızın ortasına oturan Baldur’s Gate 3. Bittiğinde klasiğe dönüşeceğini, senelerce konuşulacağını avaz avaz haykıran bu oyun için hazırladığımız kocaman bir dosya konusu sizleri bekliyor.
Ayrıca ayın en çok konuşulan oyunlarından Star Wars Squadrons, Mafia Definitive Edition, Hades ve Among Us‘ın detaylı incelemeleri ve çok daha fazlası derginizle beraber sizi bekliyor.
Bu ayın posterlerini de yine özenle seçtik. İki aydır sizlerle buluşturduğumız Cyberpunk 2077 posterleri serisi bu ay sona eriyor. Bakalım beğenecek misiniz?
N11’den satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-kasim-sayisi-P198193768
LEVEL Kasım içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#285
-İLK BAKIŞ-
Resident Evil Village
Second Extinction
Call of Duty: Black Ops – Cold War (Beta)
Circadian City
Democracy 4
DOSYA KONUSU
Baldur’s Gate 3
İNCELEME
Star Wars Squadrons
Mafia: Definitive Edition
Hades
Among Us
FIFA 21
Genshin Impact
Torchlight III
Port Royale 4
Amnesia: Rebirth
Crash Bandicoot 4: It’s About Time
9 Monkeys of Shaolin
Art of Rally
Serious Sam 4
Squad
Frostpunk: On the Edge
Spelunky 2
Aquanox: Deep Descent
Remothered: Broken Porcelain
Age of Empires III: Definitive Edition
Pendragon
Going Under
Ben 10: Power Trip
Space Crew
Spiritfarer
Train Sim World 2
Hotshot Racing
As Far As The Eye
Raji: An Ancient Epic
The Uncertain: Light at the End
Cook, Serve, Delicious! 3
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Star Wars Squadrons
Mafia Definitive Edition
..
Cyberpunk 2077
FIFA 21