LEVEL Kasım (#285) sayısı bayilerde!

Oyun fırtınasının içine düştük dediğimiz şu günlerde, derginiz LEVEL tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın kapak konusu potansiyeli, güzellikleri ve saç baş yolduran buglarıyla hayatımızın ortasına oturan Baldur’s Gate 3. Bittiğinde klasiğe dönüşeceğini, senelerce konuşulacağını avaz avaz haykıran bu oyun için hazırladığımız kocaman bir dosya konusu sizleri bekliyor.

Ayrıca ayın en çok konuşulan oyunlarından Star Wars Squadrons, Mafia Definitive Edition, Hades ve Among Us‘ın detaylı incelemeleri ve çok daha fazlası derginizle beraber sizi bekliyor.

Bu ayın posterlerini de yine özenle seçtik. İki aydır sizlerle buluşturduğumız Cyberpunk 2077 posterleri serisi bu ay sona eriyor. Bakalım beğenecek misiniz?

LEVEL Kasım içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#285

-İLK BAKIŞ-

Resident Evil Village

Second Extinction

Call of Duty: Black Ops – Cold War (Beta)

Circadian City

Democracy 4

DOSYA KONUSU

Baldur’s Gate 3

İNCELEME

Star Wars Squadrons

Mafia: Definitive Edition

Hades

Among Us

FIFA 21

Genshin Impact

Torchlight III

Port Royale 4

Amnesia: Rebirth

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

9 Monkeys of Shaolin

Art of Rally

Serious Sam 4

Squad

Frostpunk: On the Edge

Spelunky 2

Aquanox: Deep Descent

Remothered: Broken Porcelain

Age of Empires III: Definitive Edition

Pendragon

Going Under

Ben 10: Power Trip

Space Crew

Spiritfarer

Train Sim World 2

Hotshot Racing

As Far As The Eye

Raji: An Ancient Epic

The Uncertain: Light at the End

Cook, Serve, Delicious! 3

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Star Wars Squadrons

Mafia Definitive Edition

..

Cyberpunk 2077

FIFA 21