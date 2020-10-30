Acer, ultra ince ve oyuncu laptoplarında %25 pazar payına ulaştı

Koronavirüs pandemisi tüm sektörlerde üretim ve tedarik zinciri aksamalarına yol açarken, iş akış süreçlerini başarılı bir şekilde yöneten Acer, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde masaüstü ve dizüstü PC ile iş istasyonu pazarında geçen yılın aynı dönemine göre %15 büyüme kaydederek küresel ölçekte en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi oldu. Oyuncu dizüstü bilgisayarları ve ultra ince dizüstü bilgisayarlar için 2018’de belirlediği pazar payı hedeflerine ulaşan şirket, önümüzdeki dönemde de %25’lik hedef pazar payına ulaşacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkileyen salgın, neredeyse tüm sektörlerde üretimin belirli bir süre durmasına, tedarik zincirindeki hareketlerin aksamasına ve teknolojinin de dahil olduğu alanlarda, ürün akışının durma noktasına gelmesine sebep oldu. Normalleşme ile süreçleri yeniden işlerlik kazanan şirketler, pandemi gibi kriz durumlarına hazırlıklarını artırmak için önlemler alıyor. Acer gibi, bu tür süreçlere hazır bir yapıya sahip şirketler ise krizden en düşük oranda etkilendiler.

Canalys’in, PC Market Pulse adını taşıyan, 2020 yılının 3. çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar ile iş istasyonlarını kapsayan pazar verilerini ortaya koyan araştırması Acer’ın çalışmalarının karşılığını aldığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, 2019 yılı 3. çeyrekte 4 milyon 902 bin bilgisayar satan şirket, 2020’nin aynı döneminde bu sayıyı 5 milyon 638 bine çıkartarak yüzde 15 büyüdü. Pazar payını koruyan Acer, bu oran ile küresel ölçekte en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi olarak, rakiplerini geride bıraktı.

Şirket, kısa bir süre önce düzenlediği [email protected] adlı etkinlik ile 20’den fazla yeni ürününü görücüye çıkararak adeta bir teknoloji şovu yapmıştı. Ayrıca, yeni özelliklerle güncellenen bazı modelleri de Türkiye’de kısa süre önce satışa çıktı. Ultra ince dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu dizüstü bilgisayarları kategorilerinde hedeflediği yüzde 25’lik pazar payını yakalayan Acer, pandemiye rağmen önümüzdeki dönemdeki pazar payı hedeflerini değiştirmeden takip ediyor.

Sonuçları değerlendiren Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Acer’ın bilgisayar dünyasındaki uzmanlığı, başarılı iş süreçleri ve kanal yapısıyla da destekleniyor. Bu başarıyı bölgesel olarak da gerçekleştiriyoruz. Örneğin 2018 yılında Türkiye için koyduğumuz büyüme hedeflerimizi, COVID-19 gibi tüm dünyayı etkileyen bir sağlık krizi esnasında bile gerçekleştirebildik. 2020 yılı geneline baktığımızda Türkiye’de ultra ince bilgisayarlarda %17,7, oyun bilgisayarlarında ise %17,9 pazar payı ile iddialı bir oyuncu olmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Nizovsky, sözlerine şöyle devam etti: “Genel anlamda PC pazarı dünya çapında büyüyor olsa da 2019’un aynı dönemine kıyasladığımızda, belirli bir ülke veya bölgedeki eğilimler farklı olabiliyor. 2019 yılında Türkiye’de yaklaşık 1 milyon adet satıldığına inanıyoruz. Bu rakama tüm kanallar ve tüm müşteriler dâhildir. %30 büyüme yaşanan bu yıl ise söz konusu rakam 1,3 milyon birime çıkabilir. Masaüstü bilgisayarlar için, geçen yıl pazarda yaklaşık yarım milyon birim satıldı. 2020 yılında da bu rakamın aynı kalacağını düşünüyoruz.”

ACER’IN SATIŞTA OLAN VE 2020 YILI İÇİNDE RAFLARDA OLACAK ÜRÜNLERİ



Acer Swift 3: Performans ve taşınabilirlik bir arada

Sık sık mobil çalışanların ve seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, çarpıcı bir performans ve şık tasarımı metal kasasında bir araya getiriyor.

14 inç, Full HD ekranıyla Acer Swift 3 (SF314-42) şıklık, güç ve verimliliği dengeleyen modern bir cihaz. Yenilikçi 7 nm teknolojisinden ve “Zen 2” çekirdek mimarisinden güç alan AMD Ryzen™ 4000 serisi işlemcilerle dikkat çekici performans sergiliyor.

Hafif magnezyum-alüminyum metal kasayla oldukça yüksek bir taşınabilirlik sunan model yalnızca 1,2 kg ağırlığında ve 16,55 mm inceliğinde. Ultra ince çerçevelere sahip olan Swift 3, %82,73 ekran gövde oranına sahip.



Acer Swift 5: Taşınabilirlik, stil ve performans bir arada

Iris® Xe grafikli, yeni 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle donatılan yeni Swift 5, yüksek hızlı 512 MB PCIe SSD depolama ve 16 GB’a kadar LPDDRAX ile uygulamaların hızlı yüklenmesini sağlıyor.

Swift 5, etkileyici yetenekleri detaylı bir zarafet eşliğinde sunuyor. Birinci sınıf magnezyum-lityum ve magnezyum-alüminyum alaşımdan üretilen hafif ve dayanıklı kasa, 1 kg’ın altında ağırlığa sahip. 340 nit parlaklığa çıkabilen 14 inç Full HD ekran, ultra dar çerçevesi sayesinde %90 ekran gövde oranına sahip.



ConceptD 3 Ezel: Yaratıcı Bir Araç

ConceptD 3 Ezel, sanat ve tasarım öğrencilerinin veya hobi sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış, yaratıcılık için gerekli her şeyi sunan tamamen dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Cihazın lekeye ve aşınmaya dayanıklı MAO (Micro-Arc Oxidation) kaplı kasası birinci sınıf görünüme sahip ve magnezyum-alüminyum alaşımından yapılan kasasıyla cihaz sadece 1,68 kg ağırlığı ile rahatlıkla taşınabiliyor. Acer Active Stylus kalemi, sadece 15 saniye şarjla 90 dakika çalışarak, dijital skeçler, animasyonlar ve 3D modelleme yapabilmeyi kolaylaştırıyor.

Acer’ın yenilikçi Ezel menteşesi, cihazı şık olduğu kadar çok yönlü hale de getiriyor. Kullanıcılar, aralarında çizim için stant modu veya sunum için ekran modunun da yer aldığı toplam altı farklı kullanım modundan istediğini tercih edebiliyor. Ayarlanabilir askı modu, geleneksel dizüstü bilgisayar modu, tablet modu ve paylaşım modu da diğer modlar arasında yer alıyor.



ConceptD 7: Taşınabilir Bir Masaüstü Alternatifi

ConceptD 7, gerçek zamanlı 2D veya 3D render’ları ve tasarımları kaldırabilecek kadar güçlü bir dizüstü bilgisayar olarak göze çarpıyor. 4K UHD Pantone® Onaylı ekranı, Delta E <2 renk hassasiyeti ile Adobe® RGB renk gamının %100'ünü kapsıyor.

Acer Nitro 5: Güçlü donanım ve üstün soğutma performansı

Güçlü oyuncu bilgisayarları Nitro 5 serisi, AMD® Ryzen™ 7 4800U veya 10. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemciler ile NVIDIA® GeForce GTX™ 1650, 1650Ti veya 1660Ti GPU’larla birlikte geliyor. İki adede kadar M.2 PCIe SSD ve bir adet 1 TB HDD depolamaya sahip olan ürün 32 GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunuyor. Yüzde 80 ekran gövde oranına sahip 15,6 inç FHD IPS ekranlı 2020 model Nitro 5, gelişmiş görüntülerle oyuncuların beğenisini kazanıyor. 144 Hz yenileme hızları ve 3 ms tepki süresi sunan modeller, NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsayan 300 nit parlaklıktaki panelle hiçbir bulanıklığın yaşanmadığı gerçekçi bir oyun deneyimini mümkün kılıyor.

Ağır yük altında verimli soğutma için yenilikçi termal çözümlere sahip olan yeni Nitro 5 serisinde, stratejik noktalara konumlandırılmış giriş çıkış noktalarından yararlanan çift fanlı soğutma sistemi ve dört adet ısı çıkışı ile 2019 modeline göre termal performansta yüzde 25 artış elde ediliyor. Fan hızlarını yüzde 10, CPU/GPU soğutmasını ise yüzde 9 artıran CoolBoost™ teknolojisi de bu sisteme katkı sağlıyor.

C250i Projektör: Taşınabilir, Güçlü, Kompakt

İlk otoportre özelliğine sahip C250i’nin ödüllü tasarımı kullanım kolaylığı sağlarken Full HD görüntü çözünürlüğü görüntü kalitesinden taviz vermiyor. Kablosuz seçeneği ise her zaman heryerde kullanım sağlıyor.

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Acer Swift 3X: İnce, hafif ve yüksek performanslı

Swift 3X, sahip olduğu Intel® Iris® Xe MAX bağımsız grafik çözümü ile 11. Nesil Intel® Core™ işlemciler sayesinde, fotoğrafçılar ve YouTube için içerik üretenler gibi yaratıcı profesyonellere hem iş hem de oyun için benzersiz özellikler ve güçlü performans sunuyor.

Modern ve 1,37 kg ağırlığıyla son derece hafif yapıdaki Swift 3X en yoğun uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor. 17,5 saate kadar pil ömrüne sahip ürün, 14 inç FHD IPS ekranıyla renkli, ayrıntılı ve canlı görüntüler oluşturuyor.



Porsche Design Acer Book RS

Porsche Design’ın işlevsel tasarım felsefesi ve mühendislik zekasını Acer’ın teknolojik yenilikleri ve global bilgisayar sektöründeki derin bilgi birikimiyle birleştiren Porsche Design Acer Book RS, tamamen metal kompakt bir kasaya sahip. Dizüstü bilgisayar, 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve NVIDIA® GeForce® MX350 GPU ve 16 GB RAM kullanırken, sadece 1,2 kg ağırlığı ve 15,99 mm inceliğindeki kasasıyla dikkat çekiyor. Kasanın üst kısmı, hafif, güçlü ve yüksek performanslı bir malzeme olan ve motor sporlarındaki onlarca yıllık tecrübeyi yansıtan karbon fiber malzeme ile üretilmiş.

14 inç FHD IPS dokunmatik ekranın ultra ince çerçeveleri ile %90’lık etkileyici bir ekran gövde oranı elde edilmiş. 17 saat gibi etkileyici bir pil ömrüne sahip bilgisayar, 30 dakika hızlı şarjla 4 saat kullanım olanağı sunuyor.



Predator X34 GS

Devasa 34 inç kavisli UWQHD (3440 x 1440) ekranlı monitör, 180 Hz’e kadar (hız aşırtılabilir) yenileme hızı ve yüksek hızlı 0,5 ms (griden griye) tepki süresi sunarak, hareketli görüntüleri akıcı bir şekilde yansıtıyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikası sayesinde çok daha net görüntüler oluşturan monitör, DCI-P3 renk gamının %98’ini kapsayarak görüntülere canlı renklerle hayat veriyor.



Oyun Tutkunları ve Profesyoneller İçin Predator XB3 Serisi

Yeni Predator XB3 serisi, yüksek yenileme hızına ve VESA DisplayHDR™ sertifikasına sahip FHD (1920×1080) veya QHD (2560 x 1440) monitörlerden oluşuyor. Bu temel özellikleri paylaşan modeller, ardından farklı kriterlere ayrılıyor. XB273U NV modeli Eyesafe® sertifikasıyla gözleri koruyor. XB253Q GW 280 Hz yenileme hızına (hız aşırtılabilir) ve 0,5 ms (griden griye) tepki süresine sahip. XB323U GX ise %99 Adobe® RGB kapsama oranıyla olağanüstü renk doğruluğu sunuyor.