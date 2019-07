LEVEL Temmuz (#270) Sayısı Bayilerde!

Yılın oyuncular tarafından en fazla beklenen etkinliği olan E3 2019’un kapağımızı süslediği Temmuz sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!

Geçtiğimiz yılın etkisini yaratamasa da günlerimizi canlı yayınların başında geçirmemize yol açan, E3 2019 kapsamında tanıtılan 50’den fazla oyuna yer verdiğimiz dosya konusunun ve fuardan çok konuşulanları yanında Küheylan ve Anarşist’in E3 Özel versiyonlarını da derginizde bulabileceksiniz.

E3 dışında bu ayın en fazla konuşulan oyunlarından Warhammer: Chaosbane‘in 6 sayfalık geniş incelemesi, uzun süredir merakla beklediğimiz The Sinking City, Bloodstained: Ritual of the Night ve Steel Division 2 incelemeleri, önümüzdeki ayın en fazla beklenen oyunu Sea of Solitude ilk bakışı ve ayın en fazla oynanacak oyunu olmasını beklediğimiz PUBG LITE analizini (ve çok daha fazlasını) derginizde bulabilirsiniz.

Sizden gelen taleplere göre seçtiğimiz posterlerde bu ay Watch Dogs: Legion, Darksiders Genesis, Marvel Ultimate Alliance 3 ve Warhammer: Chaosbane yer alıyor.

Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Temmuz sayısının tam içeriği aşağıda.

LEVEL Dergi içeriği

#270

İLK BAKIŞ

Sea of Solitude

Hell Let Loose

Baroutrauma

Between the Stars

Railroad Corporation

DOSYA KONUSU

E3 2019

İNCELEME

Warhammer: Chaosbane

The Sinking City

Bloodstained: Ritual of the Night

PUBG LITE

Octopath Traveler (PC)

Naval Action

The Elder Scrolls Online: Elsweyr

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

American Truck Simulator: Washington

Assetto Corsa Competizione

MotoGP 19

My Friend Pedro

SpellForce 3: Soul Harvest

Layers of Fear 2

Kerbal Space Program: Breaking Ground

Steel Division 2

Yakuza Kiwami 2 (PC)

Void Bastards

Battalion 1944

Rescue HQ: The Tycoon

Draugen

Whispers of a Machine

Road to Guangdong

Forager

Fell Seal: Mark’s Arbiter

Dark Devotion

Journey (PC)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (PS4)

Cooking Simulator

Brothers: A Tale of Two Sons (Switch)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Citytopia

Where Shadows Slumber

WWE Universe

Full Metal Monsters

Ayrıca

Anarşist (E3 Özel)

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan (E3 Özel)

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

POSTERLER

Watch Dogs: Legion

Warhammer: Chaosbane

….

Marvel Ultimate Alliance 3

Darksiders Genesis

