LEVEL Temmuz (#270) Sayısı Bayilerde!

Yılın oyuncular tarafından en fazla beklenen etkinliği olan E3 2019’un kapağımızı süslediği Temmuz sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!
Geçtiğimiz yılın etkisini yaratamasa da günlerimizi canlı yayınların başında geçirmemize yol açan, E3 2019 kapsamında tanıtılan 50’den fazla oyuna yer verdiğimiz dosya konusunun ve fuardan çok konuşulanları yanında Küheylan ve Anarşist’in E3 Özel versiyonlarını da derginizde bulabileceksiniz.
E3 dışında bu ayın en fazla konuşulan oyunlarından Warhammer: Chaosbane‘in 6 sayfalık geniş incelemesi, uzun süredir merakla beklediğimiz The Sinking City, Bloodstained: Ritual of the Night ve Steel Division 2 incelemeleri, önümüzdeki ayın en fazla beklenen oyunu Sea of Solitude ilk bakışı ve ayın en fazla oynanacak oyunu olmasını beklediğimiz PUBG LITE analizini (ve çok daha fazlasını) derginizde bulabilirsiniz.
Sizden gelen taleplere göre seçtiğimiz posterlerde bu ay Watch Dogs: Legion, Darksiders Genesis, Marvel Ultimate Alliance 3 ve Warhammer: Chaosbane yer alıyor.
Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Temmuz sayısının tam içeriği aşağıda.
LEVEL Dergi içeriği
#270
İLK BAKIŞ
Sea of Solitude
Hell Let Loose
Baroutrauma
Between the Stars
Railroad Corporation
DOSYA KONUSU
E3 2019
İNCELEME
Warhammer: Chaosbane
The Sinking City
Bloodstained: Ritual of the Night
PUBG LITE
Octopath Traveler (PC)
Naval Action
The Elder Scrolls Online: Elsweyr
Crash Team Racing: Nitro-Fueled
American Truck Simulator: Washington
Assetto Corsa Competizione
MotoGP 19
My Friend Pedro
SpellForce 3: Soul Harvest
Layers of Fear 2
Kerbal Space Program: Breaking Ground
Steel Division 2
Yakuza Kiwami 2 (PC)
Void Bastards
Battalion 1944
Rescue HQ: The Tycoon
Draugen
Whispers of a Machine
Road to Guangdong
Forager
Fell Seal: Mark’s Arbiter
Dark Devotion
Journey (PC)
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (PS4)
Cooking Simulator
Brothers: A Tale of Two Sons (Switch)
Wonder Boy: The Dragon’s Trap
Citytopia
Where Shadows Slumber
WWE Universe
Full Metal Monsters
Ayrıca
Anarşist (E3 Özel)
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan (E3 Özel)
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
POSTERLER
Watch Dogs: Legion
Warhammer: Chaosbane
….
Marvel Ultimate Alliance 3
Darksiders Genesis