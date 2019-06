LEVEL Haziran (#269) Sayısı Bayilerde!

Derginizin yaz mevsimine merhaba sayısı, dopdolu içeriği ile tüm Türkiye’de bayilerde…

Bu ay kapağımızda bizi uzun süredir heyecanlandırmayı başaran ilk Star Wars oyunu olan Star Wars Jedi: Fallen Order var. Respawn Entertainment’ın ince ince işlediği oyunla alakalı bildiğimiz her şey ve Star Wars tarihine keyifli bir bakış, Özay Şen’in hazırladığı dosya konusunda sizi bekliyor.

World of Warcraft cephesinden haberler var!

Pek çok kişinin MMORPG serüvenini başlatan oyun olan World of Warcraft’ın en naif, en güzel günlerine selam çakan World of Warcraft Classic’i bizzat gidip yerinde, Warcraft Summit 2019’da denedik. Irvine’a kadar gidip Blizzard’ın ağır toplarıyla röportaj yapmamak olmazdı tabii. Biz de World of Warcraft’ın baş yapımcısı & başkan yardımcısı olan John Hight ve ilk günlerden beri ekipte olan kıdemli yazılım mühendisi Omar Gonzalez’e sorularımızı yönelttik. Sadece bu kadar da değil, önümüzdeki dönemde World of Warcraft: Battle for Azeroth için gelecek tüm yenilikler ve geliştirici ekiple yapılan röportajlar da derginizde sizi bekliyor.

Rage 2: Bir öfke operası!

Ayın en fazla beklenen oyunu olan Rage 2 bir geldi pir geldi. Bir kısmımızın çok beğendiği, bir kısmımızın da hunharca eleştirdiği oyunu yazmak da sevgili Fırat Akyıldız’a düştü. Oyunu enine boyuna mercek altına alan sekiz sayfalık kocaman bir inceleme derginizde sizi bekliyor.

Uzun süredir gördüğümüz en iyi Total War oyunu!

Lafı uzatmadan söyleyelim: Total War: Three Kingdoms beklendiği kadar iyi, beklenmediği kadar muhteşem çıktı. Oyunlarda nadiren ziyaret edilmiş bir dönemi işleyen, eski oyuncuları ürkütmeyecek şekilde, yerinde hamlelerle elden geçirilen oyunun başardıklarını Burak Akmenek’in incelemesinde okuyabilirsiniz.

Sizden gelen taleplere göre seçtiğimiz posterlerde bu ay Star Wars Jedi: Fallen Order, The Elder Scrolls Online: Elsweyr, World of Warcraft Classic ve Wolfenstein: Youngblood var.

Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Haziran sayısı içeriği aşağıda.

LEVEL Dergi içeriği

#269

İLK BAKIŞ

World of Warcraft Classic

Warhammer: Chaosbane

UBOAT

Satisfactory

Pax Nova

FlyInside Flight Simulator

TABS (Totally Accurate Battle Simulator)

DOSYA KONUSU

Star Wars Jedi: Fallen Order

İNCELEME

Rage 2

A Plague Tale: Innocence

Total War: Three Kingdoms

Close to the Sun

Team Sonic Racing

Dauntless

Mordhau

DOTA Auto Chess

Sniper Elite V2: Remastered

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Titan Quest: Atlantis

Pathologic 2

Observation

Conan Unconquered

Blood & Truth

Imperator: Rome

Katana Zero

Our World is Ended

Fade to Silence

RollerCoaster Tycoon Adventures

Cytus Alpha

Life is Strange 2: Episode 3

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Shakedown Hawaii

VA-11 Hall-A

Bubsy: Paws of Fire

Snakeybus

Irony Curtain: From Matryoshka with Love

Train Valley 2

Detective Pikachu

Operasyon ANKA

mini PVP

Hell Warders

Where the Bees Make Honey

Rush Rally 3

Durango: Wild Lands

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

POSTERLER

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Elder Scrolls Online: Elsweyr

World of Warcraft Classic

Wolfenstein: Youngblood

