LEVEL Haziran (#269) Sayısı Bayilerde!

Derginizin yaz mevsimine merhaba sayısı, dopdolu içeriği ile tüm Türkiye’de bayilerde…
Bu ay kapağımızda bizi uzun süredir heyecanlandırmayı başaran ilk Star Wars oyunu olan Star Wars Jedi: Fallen Order var. Respawn Entertainment’ın ince ince işlediği oyunla alakalı bildiğimiz her şey ve Star Wars tarihine keyifli bir bakış, Özay Şen’in hazırladığı dosya konusunda sizi bekliyor.
World of Warcraft cephesinden haberler var!
Pek çok kişinin MMORPG serüvenini başlatan oyun olan World of Warcraft’ın en naif, en güzel günlerine selam çakan World of Warcraft Classic’i bizzat gidip yerinde, Warcraft Summit 2019’da denedik. Irvine’a kadar gidip Blizzard’ın ağır toplarıyla röportaj yapmamak olmazdı tabii. Biz de World of Warcraft’ın baş yapımcısı & başkan yardımcısı olan John Hight ve ilk günlerden beri ekipte olan kıdemli yazılım mühendisi Omar Gonzalez’e sorularımızı yönelttik. Sadece bu kadar da değil, önümüzdeki dönemde World of Warcraft: Battle for Azeroth için gelecek tüm yenilikler ve geliştirici ekiple yapılan röportajlar da derginizde sizi bekliyor.
Rage 2: Bir öfke operası!
Ayın en fazla beklenen oyunu olan Rage 2 bir geldi pir geldi. Bir kısmımızın çok beğendiği, bir kısmımızın da hunharca eleştirdiği oyunu yazmak da sevgili Fırat Akyıldız’a düştü. Oyunu enine boyuna mercek altına alan sekiz sayfalık kocaman bir inceleme derginizde sizi bekliyor.
Uzun süredir gördüğümüz en iyi Total War oyunu!
Lafı uzatmadan söyleyelim: Total War: Three Kingdoms beklendiği kadar iyi, beklenmediği kadar muhteşem çıktı. Oyunlarda nadiren ziyaret edilmiş bir dönemi işleyen, eski oyuncuları ürkütmeyecek şekilde, yerinde hamlelerle elden geçirilen oyunun başardıklarını Burak Akmenek’in incelemesinde okuyabilirsiniz.
Sizden gelen taleplere göre seçtiğimiz posterlerde bu ay Star Wars Jedi: Fallen Order, The Elder Scrolls Online: Elsweyr, World of Warcraft Classic ve Wolfenstein: Youngblood var.
Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Haziran sayısı içeriği aşağıda.
LEVEL Dergi içeriği
#269
İLK BAKIŞ
World of Warcraft Classic
Warhammer: Chaosbane
UBOAT
Satisfactory
Pax Nova
FlyInside Flight Simulator
TABS (Totally Accurate Battle Simulator)
DOSYA KONUSU
Star Wars Jedi: Fallen Order
İNCELEME
Rage 2
A Plague Tale: Innocence
Total War: Three Kingdoms
Close to the Sun
Team Sonic Racing
Dauntless
Mordhau
DOTA Auto Chess
Sniper Elite V2: Remastered
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
Titan Quest: Atlantis
Pathologic 2
Observation
Conan Unconquered
Blood & Truth
Imperator: Rome
Katana Zero
Our World is Ended
Fade to Silence
RollerCoaster Tycoon Adventures
Cytus Alpha
Life is Strange 2: Episode 3
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel
Shakedown Hawaii
VA-11 Hall-A
Bubsy: Paws of Fire
Snakeybus
Irony Curtain: From Matryoshka with Love
Train Valley 2
Detective Pikachu
Operasyon ANKA
mini PVP
Hell Warders
Where the Bees Make Honey
Rush Rally 3
Durango: Wild Lands
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
POSTERLER
Star Wars Jedi: Fallen Order
The Elder Scrolls Online: Elsweyr
…
World of Warcraft Classic
Wolfenstein: Youngblood