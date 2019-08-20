Little Nigtmares macerası ikinci oyun ile devam ediyor

BANDAI NAMCO Entertainment, gizemli ve karanlık dünyasıyla oyuncuların beğenisini kazanan Little Nightmares’in devamı olan Little Nightmares 2’yi duyurdu.

Tarsier Studios tarafından geliştirilen Little Nightmares 2’de uzaktaki bir sinyal kulesinin yaydığı uğultuyla kirlenip çarpıklaşmış bir dünyada kapana kısılmış olan Mono isimli küçük bir çocuğun hikayesini oynayacağız. Önceki oyundan da hatırlayacağınız Six isimli sarı yağmurluklu küçük kızımızın da eşlik ettiği Mono, bir yandan içinde bulundukları dünyanın canavarlaşmış sakinlerinden kaçmaya çalışırken bir yandan da gizli sırları açığa çıkaracaktır.

Tahmin edilebileceği üzere, oyunun hikayesinde bu iki küçük karakterin aralarındaki ilişki büyük bir yer tutuyor. Bununla birlite, yeni oyun mekanikleri gereğince, yolculuğumuza sorunsuz şekilde devam edebilmek için Six ile birlikte çalışmamız gerekiyor.

Little Nightmares 2’ye eklenen mekaniklerin bir diğeri ise oyunun belirli noktalarında Mono’nun çevreden topladığı eşyaları kullanabilmesi. Bu şekilde oyun içindeki bulmacaların biraz daha çetrefilli olması sağlanırken düşmanlarımızın karşısına da biraz araç gereçle çıkacakmışız gibi görünüyor. Bazı kısımlarda, önceki oyunda da yaptığımız gibi, devasa düşmanlarımızın yanından sessizce geçip gitmek işe yarasa da zaman zaman kendimizi ve arkadaşımız Six’i kurtarabilmek için hızlı düşünmemiz gerekecek.

Ayrıca bu sefer, ilk oyunun geçtiği Maw’ın dışını keşfetme ve tabii ki Sadist Öğretmen gibi yeni düşmanlarla karşılaşma şansına da sahip olacağız.

PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında çıkacak olan Little Nightmares 2’nin çıkış tarihi ise şimdilik 2020 olarak biliniyor.