LEVEL Eylül (#272) Sayısı Bayilerde!

Avrupa’nın en büyük oyun fuarı Gamescom’u kapağına taşıyan derginiz LEVEL yine bomba gibi!

Yeni oyunlar söz konusu olduğunda geleneksel olarak E3’ün gölgesinde kalan Gamescom, bu sene beklentilerimizin üzerine çıkmayı başardı. 16 sayfalık dosya konusunda Gamescom’da duyurulan veya üzerine konuşulan en iyi oyunları bulabilirsiniz.

Ayrıca; önceleri hiç beklentimiz yokken şu anda Remedy’nin en iyi oyunu olup olmadığını tartıştığımız Control, seneler sonra bizi gençliğimizin huzurlu akşamlarına götüren World of Warcraft: Classic, Dark Souls sevenleri ekran başına toplayacak Remnant: From the Ashes incelemeleri ile kocaman bir Death Stranding ilk bakışı da derginizde sizi bekliyor.

Posterlerde ise bu ay Cyberpunk 2077, Death Stranding, The Dark Pictures: Man of Medan ve Control var.

Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Eylül sayısının tam içeriği aşağıda.

LEVEL Dergi içeriği

#272

İLK BAKIŞ

Death Stranding

Phoenix Point

GRID

eFootball PES 2020

League of Legends: Taktik Savaşları

DOSYA KONUSU

Gamescom 2019

İNCELEME

Control

World of Warcraft: Classic

The Dark Pictures: Man of Medan

Fire Emblem: Three Houses

Remnant: From the Ashes

Age of Wonders: Planetfall

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Ancestors: Humankind Odyssey

Hunt: Showdown

No Man’s Sky: Beyond

RAD

Night Call

The Blackout Club

Oxygen Not Included

Project Winter

She Sees Red

Cliff Empire

Gibbous: A Cthulhu Adventure

KILL la KILL the Game: IF

Metal Wolf Chaos XD

Shortest Trip to Earth

Anodyne 2:Return to Dust

Misadventures of Laura Silver: Chapter 1

Beyond: Two Souls (PC)

Life is Strange 2: Episode 4

Friday the 13th The Game (Switch)

Church in the Darkness

Exception

ZUSI 3: Aerosoft Edition

Ayrıca

Anarşist

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

POSTERLER

Cyberpunk 2077 / The Dark Pictures: Man of Medan

Death Stranding / Control