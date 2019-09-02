LEVEL Eylül (#272) Sayısı Bayilerde!

Avrupa’nın en büyük oyun fuarı Gamescom’u kapağına taşıyan derginiz LEVEL yine bomba gibi!
Yeni oyunlar söz konusu olduğunda geleneksel olarak E3’ün gölgesinde kalan Gamescom, bu sene beklentilerimizin üzerine çıkmayı başardı. 16 sayfalık dosya konusunda Gamescom’da duyurulan veya üzerine konuşulan en iyi oyunları bulabilirsiniz.
Ayrıca; önceleri hiç beklentimiz yokken şu anda Remedy’nin en iyi oyunu olup olmadığını tartıştığımız Control, seneler sonra bizi gençliğimizin huzurlu akşamlarına götüren World of Warcraft: Classic, Dark Souls sevenleri ekran başına toplayacak Remnant: From the Ashes incelemeleri ile kocaman bir Death Stranding ilk bakışı da derginizde sizi bekliyor.
Posterlerde ise bu ay Cyberpunk 2077, Death Stranding, The Dark Pictures: Man of Medan ve Control var.
Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Eylül sayısının tam içeriği aşağıda.
LEVEL Dergi içeriği
#272
İLK BAKIŞ
Death Stranding
Phoenix Point
GRID
eFootball PES 2020
League of Legends: Taktik Savaşları
DOSYA KONUSU
Gamescom 2019
İNCELEME
Control
World of Warcraft: Classic
The Dark Pictures: Man of Medan
Fire Emblem: Three Houses
Remnant: From the Ashes
Age of Wonders: Planetfall
Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
Ancestors: Humankind Odyssey
Hunt: Showdown
No Man’s Sky: Beyond
RAD
Night Call
The Blackout Club
Oxygen Not Included
Project Winter
She Sees Red
Cliff Empire
Gibbous: A Cthulhu Adventure
KILL la KILL the Game: IF
Metal Wolf Chaos XD
Shortest Trip to Earth
Anodyne 2:Return to Dust
Misadventures of Laura Silver: Chapter 1
Beyond: Two Souls (PC)
Life is Strange 2: Episode 4
Friday the 13th The Game (Switch)
Church in the Darkness
Exception
ZUSI 3: Aerosoft Edition
Ayrıca
Anarşist
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
POSTERLER
Cyberpunk 2077 / The Dark Pictures: Man of Medan
Death Stranding / Control