PUBG Avrupa Ligi’nde üçüncü aşama!

PUBG Corporation, 30 Ağustos Cuma günü Messe Berlin’de başlayan ve https://www.twitch.tv/pel_esports/ adresinden canlı olarak yayınlanan PUBG Avrupa Ligi’ni (PEL) duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Takımlar, 350.000 dolarlık devasa ödül havuzu ve Kasım ayında düzenlenecek olan PUBG Global Championship’e (PGC) gitmek için sunulacak altı giriş bileti için mücadele etti. Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları ABD Kaliforniya’da onlara özel olarak hazırlanacak savaş alanında hayatta kalmak ve 2.000.000 dolarlık ödül havuzunu paylaşmak için güç mücadelesine giriştiler.

Bu macera cuma günü Türkiye saati ile 19:00’dan itibaren başladı, cumartesi ve pazar günü de aynı saatlerde devam etti. Önemli bir detay olarak ikinci ve altıncı haftanın maçları, Türkiye saati ile 18:00’da başlayacak. PEL üçüncü aşama Fragmanına bu linkten ulaşabilirsiniz. PGC eleme yöntemi hakkında daha fazla bilgiye ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

PEL üçüncü aşaması, altı hafta boyunca yoğun bir şekilde oynanacak ve 96 maç sonunda en iyi 16 takım belli olacak. Son hafta bütün katılımcılar, şanlı PGC sahnesine çıkabilmeyi garantilemek için bütün yeteneklerini ortaya koyacak. Sanhok’un rekabetçi harita havuzuna eklenmesiyle birlikte her eleme günü bir maç bu haritada oynanacak, takımların başarılı olması için her zamankinden daha fazla çaba sarf etmeleri gerekecek.

Türk oyuncu Iroh, geçtiğimiz sezon PEL’i altıncı olarak bitiren Kuzey Amerika’nın ünlü takımı Team SoloMid’e transfer oldu.

Daha fazla bilgi için https://pubgesports.eu/