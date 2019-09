Hearthstone’un yeni tek kişilik macerası Tombs of Terror

Maceranın 1. Bölümü sizi kahramana özel hazineler, kapsamlı boss savaşları ve “mrrgl”larca murloc içeren bir zindan macerasına davet ediyor.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu Blizzard Entertainment’ın oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone‘un son genişleme paketi Saviors of Uldum‘un yeni kartlarını keşfederken cesaretlerini sınama şansı yakaladı. Takvimler 17 Eylül’ü gösterdiğindeyse Hearthstone’un yıl boyunca sürecek olan destansı hikâyesi, Saviors of Uldum’un yeni tek kişilik macerasının ücretsiz ilk bölümü Tombs of Terror ile devam edecek. Bugünden itibaren kendilerine güvenen cesur macera severler, Tombs of Terror Deluxe Adventure Bundle’ı satın alarak ölümün kol gezdiği mezarlara adım atarken onlara yardımcı olacak çeşitli ödüllere sahip olabilir.

Tombs of Terror bir önceki tek kişilik macera olan Dalaran Soygunu’ndaki (The Dalaran Heist) olayların hemen sonrasında geçiyor. Oyuncular Hearthstone’un gezgin arkeologları League of Explorers’ın yerine geçerek Uldum’un şehirleri ve kalıntıları arasında gezinecek, benzersiz düşmanları alt ederek kahramanlara özel yepyeni eşsiz özel hazineler (signature treasures) elde edecek.

Hikâye yönünden oldukça zengin olan bu yadigârlar (artifacts) kahramanlarımızın seviye atlamasına ve birden fazla zindan koşusu gerektirecek çok aşamalı, inatçı boss’lar olan Musibet Lordlarıyla (Plague Lords) yüzleşebilmelerine yardımcı olacak.

Lakin korkuya ne hacet! League of Explorers için imkânsız sadece zaman ister! Hepsi özel olarak seslendirilmiş ve kendi özel Kahraman Yetenekleriyle (Hero Powers) donatılmış bu ekip, Hearthstone’un ilk çift sınıflı< (dual-class) kahramanları olma özelliğine sahip ve oyunculara daha önce denenmemiş oynanış seçenekleri sunuyor: - Elise Starseeker, the Enlightened, kütüphanesinde yüzyılların birikimini taşıyor ve hem bir Priest’in iyileştirici güçlerine hem de bir Druid’in vahşiliğine sahip - Dino-tamer Brann Bronzebeard hem bir Warrior‘ın cesareti ve kudretine hem de bir Hunter’ın keskin nişancılığı ve hayvanlarla olan bağına sahip - Sir Finley Mrrgglton of the Sands, nazik ve sofistike bir murloc ve içinde bir Paladin’in şövalye ruhuyla bir shaman’ın kabile güçlerini taşıyor - Reno Jackson, Relicologist, altın kalpli, hazine avcısı bir Rogue ama aynı zamanda da yaşadığı maceralar boyunca mistik âlemin gizemine vakıf olmuş tehlikeli bir Mage “Her zaman eski usul, zorlu zindan savaşlarını çok sevdik ve Tombs of Terror’ı tasarlarken şimdiye kadarki en derin ve yeniden oynanabilir tek kişilik maceramızı ortaya koymak için kolları sıvadık,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini, “Çift sınıflı kahramanlar oyuna sayısız yeni deste oluşturma seçeneği sunuyor ve hepsi için ayrı ayrı alınabilecek eşsiz özel hazineler sayesinde oyuncularımızın Tombs of Terror’ı tekrar tekrar oynamaktan büyük keyif alacaklarını umuyoruz,” şeklinde sürdürdü.

Mezarlara Şaşaalı Bir Giriş Yapın!

Tombs of Terror’ın birinci bölümü the Lost City of the Tol’vir (Tol’virlerin Kayıp Şehri) 17 Eylül’de herkes için ücretsiz olarak yayınlanacak ve Reno Jackson’ı Murlocların Plague Lordu’yla karşı karşıya getirecek. Daha sonraki haftalarda ücretli olarak yayınlanacak 2., 3. ve 4. bölümlerin her birinde yeni bir çift sınıflı League of Explorers kahramanının yerine geçeceksiniz. Dört Plague Lord’un hepsini alt etmeyi başaranlarsa dünyanın kaderini değiştirecek kıran kırana bir savaşın galibi olmak için mücadele etmeye hak kazanacak.

Oyuncular bugünden itibaren sınırlı bir süre için yayında olacak Tombs of Terror Deluxe Adventure Bundle’ı satın alarak maceranın tümünü kaçırmamayı garantileyebilir, aynı zamanda da Saviors of Uldum™ genişleme paketinden rastgele bir Efsanevi (Legendary) karta ve League of Explorers kart sırtına sahip olabilir.

Büyük riskler büyük ödüllere de gebe, elbette. Tombs of Terror’a girmeye cesaret eden tüm oyuncular başarıyla bitirdikleri her bölüm için 3 adet Saviors of Uldum kart paketi kazanıyor olacak. Son savaşı başarıyla bitirenler ekstra 3 kart paketi daha kazanacak. Böylece toplamda 15 adet kart paketi kazanma şansına sahip olacaksınız. Dört bölümü de bitirenler ilaveten bir adet Golden Classic kart paketi elde ederken, macerayı normal ya da Heroic modlarda bitirmek bu modlara özel kart sırtları kazanma fırsatı tanıyor.