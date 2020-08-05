Logitech G, PC ve XBOX için tasarlanan G923’ü tanıttı

Logitech G, sim yarış deneyimleri için üretilmiş yüksek performanslı bir yarış direksiyonu olan G923 Yarış Direksiyonu ve Pedallarını tanıttı. Maksimum gerçeklik için tasarlanan G923, TRUEFORCE’u ultra gerçekçi bir hale getirmek için oyun özelliklerini kullanan yeni bir güç geri bildirim sistemi sunuyor. G923, bir yarış pilotunun algıladığı tüm detayları simüle ederek oyun deneyimini benzersiz hale getirmek üzerine tasarlandı. Şu an PC ve XBOX One için uyumlu olan ürün, önümüzdeki aylarda XBOS Series X için de uyumlu olacak.

TRUEFORCE ile Yeni Nesil Gerçeklik

TRUEFORCE, yarış oyunlarında kullanılan, tescilli bir yüksek tanımlı güç geri bildirim teknolojisi. Oyunu ve sesini gerçek zamanlı kullanarak oyuncuların lastik çekişini, pist arazisini veya motorun gücünü daha fazla hissetmelerini sağlıyor. Doğrudan oyun için motorlara bağlanan TRUEFORCE, desteklenen oyunlarda yeni nesil gerçekçilik ve ayrıntı üretmek için saniyede 4.000 defa işlem yapıyor.

Maksimum konfor için fırçalanmış metal direksiyon simidi, parlak pedallar ve deri jant kapağı ile modernize edilen G923 programlanabilir çift debriyaj başlatma kontrolleri, On-Wheel oyun kontrolleri ve aşamalı dren pedallar dâhil olmak üzere birçok yeni özellikle tasarlandı…