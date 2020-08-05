Transformers, World of Warships evrenindeki yerini alıyor

Wargaming ve Hasbro, deniz savaş oyunu World of Warships’e Autobotlar ve Decepticonları yerleştirmek için birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Bu işbirliği sayesinde Tranformers’ın kısa sürede popüler olan deniz savaş oyunu World of Warships’in PC’ye gelecek. Konsol oyuncuları ise merkalanmasın. Oyunun World of Warships: Legends adıyla da konsollara geleceği duyuruldu.

Dört ikonik Transformers karakteri başlangıçta seslendirmeleri, tanınmış özellikleri ile eşsiz gemi kapmaları ve komutanlar olarak oyunda yerini alacak. Optimus Prime ve Bumblebee Autobotları temsil ederken, Megatron ve Rumble ise Decepticonların ebedi kötülüklerini sürdürmek için oyunda yerini alacak.

World of Warships ile yaklaşan Transformers iş birliği, özel Transformers konteynırları, özel oyun içi görevler ve savaş görevleri, elde edilebilir kamuflajlar, hatıra bayrakları, yamalar ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi başka yeni içerik getirecek.