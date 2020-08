PUBG Continental Series, 2020 espor takviminin dördüncü etkinliğini açıklıyor

PUBG Corporation bugün, Kasım ayında gerçekleşecek PUBG Continental Series 3 (PCS3)’ü 2020 espor takvimine eklediğini duyurdu. Daha önceki her PCS etkinliğinde olduğu gibi, PCS3 de Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Asya’da gerçekleşecek dört bölgesel turnuvadan oluşacak.

Takımların her biri, bölgelerindeki Büyük Finaller’de takımını taçlandırmak için mücadele edecek ve tüm bölgelerde toplam 800.000 ABD Doları tutarındaki ödül havuzu ile takımlar, bölgesel 200.000 ABD Doları tutarındaki ödülün de bir kısmını kazanacaklar.

Eylül ayında gerçekleşecek PUBG Continental Series 2 (PCS2) Büyük Finaller müsabaka takvimine de bir uzatma eklenecek. Başlangıçta iki hafta sürecek şekilde planlanan PCS2 Büyük Finaller karşılaşmaları, üç hafta süresince günde 4 maç olmak üzere, bölge başına 24 maç olacak şekilde gerçekleşecek.

PCS2 Büyük Finaller Takvimi:

Kuzey Amerika: 27-28 Ağustos, 3-4 Eylül, 10-11 Eylül

Avrupa: 29-30 Ağustos, 5-6 Eylül, 12-13 Eylül

Asya-Pasifik: 29-30 Ağustos, 5-6 Eylül, 12-13Eylül

Asya: 27-28 Ağustos, 3-4 Eylül, 8-9 Eylül

PCS2 Büyük Finaller öncesinde her bölge, 16 Ağustos’a kadar tamamlanacak olan eleme turlarına ev sahipliği yapacak. PCS2 Avrupa Grup Aşaması, hem Büyük Finaller’e yükselmek hem de 200,000 ABD Doları tutarındaki ödül havuzundan en büyük payı almak üzere FaZe Clan, TSM, Team Liquid, ENCE, Natus Vincere ve Raise Your Edge’in dahil olduğu Avrupa’nın en iyi 24 takımını ağırlayacak. Grup Aşaması, 7-9 Ağustos ve 14-16 Ağustos tarihleri arasında her gün 19:00’da başlamak üzere iki hafta boyunca devam edecek. Espor tutkunları maçları canlı olarak PUBG Türkiye Twitch Kanalından ve PUBG Esports’un uluslarası Youtube kanalından kanallarından izleyebilirler.

Pick’Em Challenge

Oyunun genişlemesi oyun severlere her bölgesel turnuvanın kazananlarını tahmin ettikleri ve böylelikle PCS ürünlerini kazanma şansına eriştikleri Pick’Em Challenge etkinliği ile devam edecek. Pick’Em Challenge, PC’de 19 Ağustos’ta ve konsollarda 27 Ağustos’ta başlayacak ve her ikisi de 8 Eylül’de sonuçlanacak. Satın alınabilir PCS2 ürünleri, her Pick’em Challenge etkinlik döneminin başında satışa sunulacak. Pick’Em Challenge hakkında daha fazla ayrıntı daha sonraki bir tarihte paylaşılacak, ancak yaklaşan PCS2 ödüllerini aşağıdaki resimden inceleyebilirsiniz: