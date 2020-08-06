Android (XBbox) için Razer Kishi satışta

Razer, USB-C bağlantılı çoğu akıllı telefonda Xbox Game Pass Ultimate aracılığıyla bulut üzerinden 100’den fazla Xbox favori oyununu kesintisiz oynatan yeni aksesuar Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası‘nın (Xbox) satışa sunulduğunu duyurdu.

Razer Kishi’nin Xbox için tasarlanan bu sürümü, Xbox Game Pass Ultimate ile bulut oyunları oynamak için optimize edilmiş ve 14 günlük ücretsiz deneme aboneliği içeriyor. Cihaz ayrıca indirilen uyumlu Android oyunlarıyla da kullanılabilir.

Bu sürüm, mevcut Android™ ürünü Razer Kishi Evrensel Oyun Kumandası’nın tuşlarına entegre Xbox Nexus, View ve Menü düğmelerini de içeriyor.

Bulut oyunları, 15 Eylül’den itibaren Xbox Game Pass Ultimate ile kullanıma sunulacak ve oynamak için uyumlu bir oyun kumandası gerekecek. Razer Kishi, konsol tarzı kontrollerde sunulabilecek mevcut taşınabilir, ergonomik ve düşük gecikmeli tasarıma sahip.

Ürün 4 Ağustos, 2020 tarihinde satışa girdi. Razer.com, Microsoft.com, Amazon ve diğer yetkili Razer perakendecilerinden ürün temin edilebilir. Android için Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası (Xbox) 14 günlük Xbox Game Pass Ultimate denemesi dâhil 99.99$/109.99€ yani şu anki döviz kuruyla yaklaşık 712₺.

Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.