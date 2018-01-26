Logitech G’den çığır açan teknolojiler!

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, yeni geliştirdiği ve sürekli güncellediği teknolojileriyle fark yaratıyor.

POWERPLAY Kablosuz Şarj Sistemi

Kablosuz şarj etmenin olanaklarını yeni baştan belirleyen POWERPLAYTM önceki kablosuz şarj sistemlerinden farklı olarak mouse’un hareketini kısıtlamıyor.

Mouse, oyun sırasında bile kablosuz bir şekilde şarj olmaya devam ediyor.

POWERPLAY hangi ürünlerle çalışır?

G903, G703

LIGHTSPEED Yüksek Performanslı Kablosuz Teknoloji

Oyunlarda tansiyonun yüksek olduğu anlarda mouse’taki gecikmeler, kazanmayı ya da kaybetmeyi etkileyebilir.1 ms süren cevap hızı ve uçtan uca en iyi hale getirilmiş kablosuz bağlantısıyla, ani hamleli hedeflemelerde mükemmel rekabet seviyesinde bir deneyim sunuyor. G903 ve G703 oyun mouse’ları, POWERPLAYTM’in LIGHTSPEEDTM kablosuz alıcılarına bağlanıyor ve en iyi düzeydeki sinyal gücünü ve tek bir USB kablosu üzerinden şarj etme ve veri alma kolaylığı sağlıyor.

Hangi ürünlerde LIGHTSPEED teknolojisi bulunuyor?

G903, G703, G603, G613, POWERPLAY

HERO Yeni Nesil Oyun Sensörü

HERO™ Optik Sensör, uzun pil ömrüne sahip, yüksek performanslı bir kablosuz oyun mouse’u yaratma hedefiyle Logitech G tarafından üretildi. Yeni nesil, yüksek verimli optik algılayıcı HERO™ sensörü, sektöründe lider bir performans sergileyerek 10 kat daha fazla güç verimi sunuyor. HERO™, 200-12000 DPI aralığında hassasiyetle sıra dışı rekabet oranı ve duyarlılık sağlıyor. G603 ürününde kullanılan HERO sensörü sayesinde 2 adet kalem pille tam performans modunda 500 saat, Bluetooth ile bağlanarak eko modunda kullanıldığında 1.000 saate kadar kullanıma imkân tanıyor. Arzu edildiği takdirde tek pille de kullanılabilen G603, pilin istenilen yuvaya takılmasına olanak tanıyarak kullanıcının ağırlığı kendine göre ayarlamasını sağlıyor.

Hangi ürünlerde HERO sensörü bulunuyor?

G603

Romer-G Tuş Anahtarları

Logitech’in seçkin Romer-GTM mekanik tuş anahtarları, profesyonel düzeyde performans, yanıt verme ve dayanıklılık için tasarlandı. 1,5 mm’lik kısa aktivasyon mesafesi olan Romer-GTM, standart mekanik tuş anahtarlarına göre %25’e kadar daha hızlı hareket ediyor ve %40 daha dayanıklı. Oyun geliştirmeye yönelik tasarlanan Romer-GTM tuş anahtarı; hız, hassasiyet ve sessiz performansın mükemmel bileşimini sunuyor.

Hangi ürünlerde Romer-G bulunuyor?

G613, G Pro Gaming Klavye, G413 Karbon, G810 Orion Spectrum,

G910 Orion Spark

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