Samsung Galaxy A8 ve A8+ Türkiye’de!

Samsung Galaxy A serisinin çift ön kamera özelliğiyle selfie çekme deneyimine farklı bir boyut kazandıran yeni üyeleri Galaxy A8 ve A8+’ın Türkiye tanıtımı gerçekleşti.

Samsung Electronics Türkiye, her yaş grubundan kullanıcılar tarafından beğenilen Galaxy A serisinin en yeni üyeleri Galaxy A8 ve Galaxy A8+ için Four Seasons Hotel Sultanahmet’te özel bir tanıtım gerçekleştirdi. Yeni Galaxy A serisi tasarımı, performansı ve hayatı kolaylaştıran özellikleriyle üst segment bir telefondan tüm beklenenleri karşılamak üzere geliştirildi. Çift ön kamerası ile selfie çekme deneyimine yeni bir boyut kazandıran yeni Galaxy A serisinin gece çekim performansı Tarihçi, Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber ve Konuşmacı Saffet Emre Tonguç eşliğinde Ayasofya’nın muhteşem ambiyansında deneyimlendi. İstanbul’un en iyi selfie noktalarını belirleyen ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, tanıtımda yer alarak Galaxy A8 ve A8+’ın ön kamera performansını tescilledi.

Galaxy A8 ve A8+ Türkiye lansmanında konuşan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “Tüketici beklentilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz ürünler sayesinde akıllı telefon pazarının küresel lideriyiz. Türkiye’de de tüketici beklentilerini dikkate alarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sektörde trendleri belirleyen mobil ürünleri 2018 yılında tüketicilerimize sunarak, geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Türkiye’nin En Beğenilen Cep Telefonu Markası’ olmayı hedefliyoruz” dedi.

Gençlerden ilham aldı, selfie kameraya odaklandı

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ürün Stratejileri Müdürü Anıl Öztekin ise yeni Galaxy A8 ve A8+’in gençlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarından ilham alınarak tasarlandığını belirterek, “Galaxy A serisinde bulunan modellerimiz piyasaya çıktıkları günden bu yana başta gençler olmak üzere çok sayıda kullanıcının gözdesi oldu. Biz de Galaxy A serisi kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçlarına odaklandık. Yaptığımız araştırmalar, 18-35 yaş aralığındaki Galaxy A serisi kullanıcılarının sosyal medya uygulamalarında yüzde 12 daha fazla vakit geçirdiğini ve yüzde 7 oranında daha fazla ön kamera ile çekim yaptığını gösterdi. Bu gibi verilerden yola çıkarak çift ön kamerasıyla çığır açan Galaxy A8 ve A8+’de üstün kamera performansını, şık tasarım ve üst düzey donanım özellikleriyle buluşturduk” açıklamasında bulundu.

3 renk seçeneğiyle Türkiye’de

Ergonomik tasarımlarıyla Samsung’un amiral gemisi modellerinin mirasını devralan yeni Galaxy A8 ve A8+ modelleri, 16MP + 8MP Çift Ön Kamera ve büyük Sonsuz Ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Gelişmiş Canlı Odaklanma Özelliğiyle fotoğraf çekiminden önce veya sonra arka plan bulanıklığı kolayca ayarlanarak yüksek kalitede fotoğraflar elde edilebiliyor. Yeni Galaxy A8 ve A8+’ta video çekimlerinde titremeye son vermek amacıyla tasarlanan Dijital Video Görüntü Sabitleme teknolojisi de bulunuyor. Daha önceki Galaxy A serilerinde bulunmayan hiper-atlama özelliği ise time-lapse videoları çekilmesine imkân tanıyor. Yeni Galaxy A serisi telefonlar, film izlerken veya oyun oynarken izleyiciyi saran bir deneyim sunuyor. 18.5:9 ekran oranıyla izleyiciyi içine alan Sonsuz Ekran en gelişmiş sinematik deneyimin tecrübe edilmesini sağlıyor.

Kullanıcılar, ayrıca, güvenle saklamak istedikleri özel verilerini, biometrik kimlik doğrulama ile desteklenen Güvenli Dosya’da tutabiliyorlar.

Gece siyahi, orkide grisi ve altın sarısı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Galaxy A8 ve A8+ akıllı telefonlar için shop.samsung.com adresinden ön sipariş verilebiliyor. Tavsiye edilen satış fiyatı Galaxy A8 modeli 2899TL, Galaxy A8+ ise 3299TL olarak belirlendi. Daha fazla bilgi için www.samsung.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

