Logitech G’nin en hafif kulaklığı G435 satışa sunuldu!

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, en yeni oyun trendlerini yakından takip eden oyun severler için tasarladığı, ultra hafif yapıya sahip Logitech G435 LIGHTSPEED kablosuz oyun kulaklığıyla fark yaratıyor. Logitech G435; kullanım konforunu, sürdürülebilir malzemelerden üretilen tasarımı, capcanlı renk seçenekleri ve çoklu platform desteği ile birleştirerek mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor.

Ultra hafif yapısıyla konforlu bir oyun deneyimi…

Logitech G435 LIGHTSPEED kablosuz oyun kulaklığı, 165 gram ağırlığa sahip ultra hafif yapısıyla uzun süreler konforlu bir kullanım vadediyor. Küçük ve orta büyüklükte kafa boyutları için optimize edilebilen Logitech G435 LIGHTSPEED, isteğe göre sesi sınırlandırabiliyor.

Çevre dostu oyun kulaklığı: G435

Logitech G’nin bugüne kadar tasarladığı en sürdürülebilir kablosuz oyuncu kulaklığı olan G435 LIGHTSPEED, karbon etkisini sıfıra indirmeye dayalı yüksek kaliteli CarbonNeutral® sertifikasına sahip, çevre dostu ürün olma özelliğiyle de öne çıkıyor. %22 oranında geri dönüştürülmüş plastik parçalara ve uluslararası çevre kuruluşu Orman Yönetim Konseyi (FSC) sertifikalı ormanlardan üretilen kâğıt ambalaja sahip G435 LIGHTSPEED kablosuz oyun kulaklığı, çevre ve sürdürülebilirlik konularında duyarlı kullanıcılara da hitap ediyor.

Logitech G435 LIGHTSPEED, 2.4GHz hızında kablosuz bağlantısı ve Bluetooth kombinasyonuyla bilgisayara, PlayStation’a ve mobil cihazlara bağlanarak oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik maksimum performans sağlıyor. Bluetooth desteğiyle mobil cihazlara kolayca bağlanırken, oyun oynamanın ynında müzik dinlemeye de olanak tanıyor.

Logitech G435 LIGHTSPEED kablosuz oyun kulaklığının 40 mm çapındaki sürücüleri zengin ve kesintisiz bir ses kalitesi sunarken, çift “beam-forming” özelliğine sahip mikrofonları da arka plandaki gürültüyü azaltıyor. Sesi en yüksek şekilde ileten Logitech G435 LIGHTSPEED, diğer oyuncularla aynı ortamdaymış hissiyatı oluşturarak yaka mikrofonu ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. G435 ses ve mikrofon konusundaki üstünlüğüyle aynı zamanda video konferans sistemleri için de ideal bir kulaklık olarak dikkat çekiyor.

Siyah ve neon sarı, mavi ve ahududu, beyaz ve lila ikili renk kombinasyonları ile satışa sunulan yeni Logitech G435 LIGHTSPEED, oyuncuların kişiselleştirilmiş tarzlarını ve oyun oynama biçimlerini sergilemelerine olanak sağlarken, görme engelli kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış göstergeler içeren küçük dokunuşlarıyla da öne çıkıyor.