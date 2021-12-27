Razer Gold üçüncü yaşını ödüllerle kutluyor!

Razer Gold ve Silver, 12.12 tarihi itibarıyla üçüncü senesini geride buraktı! Bugüne kadar 30 milyondan fazla kullanıcı kazanan program, yıllardır kendilerini destekleyen kullanıcıları ödüllendirmek için 15 Ocak 2022’ye kadar sürecek olan, çekilişlerin ve kesintisiz oyun fırsatlarının yer aldığı bir mega 3. Yıl Dönümü etkinliği başlatmış durumda.

Razer Gold, dünya çapındaki oyuncuların oyun ve oyun içi içerik satın almak için kullanabilecekleri bir sanal cüzdan. Bu cüzdan, 42.000’den fazla oyun ve eğlence içeriğinde kullanılabiliyor, çevrimiçi mağazalardan veya dünya çapındaki 5.6 milyon temas noktalarının herhangi birinden yeniden yüklenebiliyor. Razer Silver da, Razer Gold kullanarak oyun satın alan veya Razer’in yazılım ve hizmetlerine katılarak Razer Silver kazanabilen oyuncular için yaratılmış bir sadakat ödül programı.

Bu büyük kutlamada Razer Gold ve Silver sahiplerine , Razer Chroma Mug, Razer Book dizüstü bilgisayar ve Razer Gold ve Silver kuponlarının da yer aldığı harika ödüller sunuluyor.