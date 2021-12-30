BenQ’den oyunculara özel: Mobiuz S serisi

Monitör teknolojilerinin önde gelen küresel yenilikçisi BenQ, yeni MOBIUZ S serisi ile Mobiuz modellerine iki yeni model ekledi. EX2510S ve EX2710S oyun monitörleri, Full HD çözünürlüğe, 165Hz yenileme hızına, 1ms MPRT ve 2ms G2G yanıt süresine sahip bir IPS panele sahipt. Her iki panel de 8 bit renk derinliğine, 1000:1 kontrast oranına ve 400 nit parlaklığa sahip olup, sRGB renk gamutunun %99’unu sağlamaktadır. Orijinal EX2510 ve EX2710 gibi, ‘S’ modelleri de treVolo tarafından desteklenen bir çift gömülü 2,5 W hoparlör ve aralarından seçim yapabileceğiniz birden çok renk ön ayarı ile birlikte karşımıza çıkıyor. Ayrıca Motion Blur Reduction (strobe backlighting), Black eQualizer, HDR10 desteği, FPS Modu, Color Vibrance, Light Tuner ve HDRi (otomatik görüntü kalibrasyonu) dahil olmak üzer oyun odaklı çok çeşitli özellikler barındırmaktadır.

Zenginleştirilmiş Sürükleyicilik

Ayrı olarak entegre edilmiş bir ışık sensörü kullanan EX2710S ve EX2510S, ortamdaki ışık seviyelerini aktif olarak algılar ve neredeyse kusursuz ayrıntılara sahip HDR görüntüler üretmek için ekrandaki içeriği analiz eder. BenQ’ya özel HDRi teknolojisi, parlak alanlarda bulunan ince ayrıntıları korurken ekranın karanlık bölgelerinde bulunan gölgeli detayları ortaya çıkarmak için mükemmel kontrastla benzersiz bir netlik sağlar. Çarpıcı renk yoğunluğu, denge ve doygunluk üreten BenQ MOBIUZ S Serisi modelleri, oyuncuları görsellikten ödün vermeden zengin bir şekilde işlenmiş oyun içi evrenlere çekiyor. Eşsiz bir sürükleyicilik için, MOBIUZ oyun monitörleri ayrıca BenQ’nun treVolo ses mühendisleri tarafından muhteşem bir işitsel deneyim sunmak için tasarlanan 2 adet 2.5 Watt özel üst düzey hoparlörler bulunduruyor.

Heyecan Verici Tasarımlar

Mobiuz serisi farklı tarzdaki oyunların gereksinimleri için ayrı ayrı özelleştirilebilir yüksek görsel performans sağlayan ve 20 seviyeden oluşan Light Tuner’ın yanı sıra oyuncuların karanlıkta kalan oyun içi obje ve diğer detayları net bir şekilde ayırt edebilmesi için Black eQualizer teknolojisi ile görsel açıdan problemsiz bir oyun deneyimi sunmaktadır. Sezgisel Senaryo Haritalama özelliği, giriş kaynağı değiştirildiğinde daha önceden bu giriş kaynakları için tercih ettiğiniz favori ayarlarınızı otomatik olarak seçer. Hızlı OSD ön ayarları ve 5 Yönlü Navigatör kumanda kolu, bu oyun geliştirmelerine zaman kaybetmeden kolay erişim sağlar.

Özellikle FreeSync Premium’un inanılmaz derecede hızlı tepki performansına ek olarak, MOBIUZ, akıcı, pürüzsüz hareket için görüntü yırtılmaları ve takılmayı ortadan kaldıran Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojisini ve 1ms MPRT tepki süresinin yanı sıra 2ms GtG tepki süresi özelliğine sahiptir. Böylece hem yüksek fps sağlayan oyunlarda hem de yüksek renk ve görüntü detayı sağlayan oyunlarda aynı anda akıcı bir deneyim sunmaktadır.

Özel BenQ Eye-Care teknolojisinin de desteği ile yeni BenQ MOBIUZ EX2710S ve EX2510S oyun monitörleri, bir yandan mükemmel derecede bir sürükleyicilik sunarken bir yandan da göz sağlığınıza dikkat ediyor.