Günlük hayatında üretkenlik isteyenlere: Acer Aspire 5

Acer Aspire 5, gelişmiş işlemcisi ve yüksek performanslı grafik kartı ile kullanıcıların tüm iş akışını destekleyerek projelerin hızla tamamlanmasını sağlayan güçlü bir dizüstü bilgisayar. Cihazın dar çerçeveli 15,6 inç ekranının sunduğu geniş alan birden çok işe odaklanmayı kolaylaştırırken, zengin bağlantı seçenekleri ile kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar hızlı bağlantı kurabiliyorlar.

11. Nesil @Intel® Core™ i5 işlemcisi ve NVIDIA® GeForce® MX450 grafik kartı ile kullanıcıların çoklu görev ihtiyaçlarına kolaylıkla yanıt veren Aspire 5(A515-56G), bu özellikleri ile sadece 17,9 mm inceliğindeki kasasına büyük bir güç sığdırıyor. Amatör fotoğrafçılar, bloggerlar ve günlük kullanım için güçlü bir bilgisayar arayanların tercihi Aspire 5, tüm işleriniz için güçlü bir üretkenlik sunuyor.

Kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın ince çerçeveleri ve yüzde 82,58’lik ekran-gövde oranı sayesinde 15,6 inç FHD IPS ekrana daha fazla şey sığdırabiliyor. Aspire 5 ayrıca görüntü kalitesini iyileştirmek ve kullanıcıların gözlerini korumak için Acer Color Intelligence™ teknolojisinden faydalanıyor. Acer Color Intelligence™, gama ve doygunluğu gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde ayarlayarak ekran rengini, parlaklık ve doygunluk değerlerini kırpma ve aşırı doygunluk olmadan optimize ediyor.

Zengin depolama ve hızlı bağlantı seçenekleri

Aspire 5’in çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar, hızlı bağlantı kurabiliyor. Çift bantlı Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5’e (802.11ac) kıyasla, ortalama ağ verimini 3 kata kadar artırıyor ve gecikmeyi yüzde 75’e kadar azaltıyor. 512 GB PCIe SSD depolama alanı ve 8 GB DDR4 belleği ile gelen Acer Aspire 5 bu özellikleri ile kullanıcılara, görevlerini yerine getirmeleri ve iş yüklerini basitleştirmeleri için yeterli gücü ve depolama alanını fazlasıyla veriyor.

USB-C™ yuvası sayesinde, kullanıcılar SuperSpeed USB üzerinden 5 Gbps süper hızlı veri aktarımı imkanına kavuşuyor. Ek bağlantı noktaları arasında bir USB 2.0, biri bilgisayar kapalıyken şarj işlemi için kullanılabilen iki SuperSpeed USB 5 Gbps ve bir HDMI 2.0 bağlantı noktası bulunuyor.

Hem ses hem yazma deneyimini iyileştiren menteşe tasarım

Aspire 5’in daha fazla hava çıkışı sağlayarak termal performansı artıran ergonomik menteşe tasarımı, yazma deneyimi desteklediği gibi ses performansını da artırıyor. Bununla birlikte Acer True Harmony ve Microsoft Cortana desteğine sahip cihaz, kullanıcılarına zenginleştirilmiş bir ses deneyimi sunuyor.

Termal tasarım ise dizüstü bilgisayarın ısınmadan ve sessiz bir şekilde çalışması için birçok farklı soğutma modu sunuyor. Kullanıcılar basitçe “Fn+F” kısa yolunu kullanarak fanların sessiz, normal ve performans seçeneklerinde çalışmasını sağlayabiliyor. 1,7 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar 8,5 saate varan pil ömrü ile taşınabilirlik konusunda da kullanıcıları memnun ediyor.

Kumlanmış alüminyum kaplama tasarımı ve profesyonel görünümü ile dikkat çeken Acer Aspire 5, yüksek üretkenlik ve verimlilik isteyen kullanıcıların ilk tercihi olacak.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Aspire 5, Türkiye’de 11.047TL fiyatla satışta.