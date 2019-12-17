Logitech G’nin yeni yıldız ürünleri: PRO X ve G502 LIGHTSPEED

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, geçtiğimiz aylarda duyurduğu iki yeni ürünü olan PRO X ve G502 LIGHTSPEED ile hem oyun deneyimini hem de profesyonel yayınları mükemmelleştiriyor. En çok satan oyuncu mouse’u G502’yi LIGHTSPEED teknolojisiyle yeniden tasarlayan marka, Blue Microphones ile ortaklaşa geliştirilen ve VO!CE yazılımının ilk adımını simgeleyen PRO X ile de tüm kullanıcıların sesleri bir profesyonel gibi duyabilmesini ve aynı kalitede konuşabilmesini sağlıyor. Her iki ürün de şimdiden kullanıcıların göz bebeği olmuş durumda.

Logitech G PRO X

Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.

Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor. Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor.

Logitech G502 LIGHTSPEED

Logitech’in titizlikle yeniden tasarladığı G502 LIGHTSPEED oyuncu mouse’unun ilk versiyonundaki dizaynı ve özellikleri korunurken, bu özelliklere LIGHTSPEED ve POWERPLAY kablosuz teknolojileri eklendi ve ağırlığı da 7 gram azaltıldı. Logitech G mühendislik ve tasarım ekipleri bunu mümkün kılmak için, G502’nin ince duvar tasarımıyla iç iskelet kasası dahil her bir unsurunu yeniden değerlendirdi ve Logitech G PRO kablosuz oyun mouse’unun çığır açan yeniliklerini birleştirdi.

Yeni Logitech G502 LIGHTSPEED hem zamansız hem de modern. Logitech, ürünün mekanik ve elektrik yapısını, ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini ve POWERPLAY kablosuz şarjını, şirketin yeni nesil HERO 16K sensörünü de (High Efficiency Rated Optical) içeren karma bir tasarımda buluşturdu. Sonuçta, kullanıcısına adeta kendisinin bir uzantısı gibi hissettiren ve oyunda kaybolmasına izin veren en son teknoloji oyun mouse’u ortaya çıktı.