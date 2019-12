Profesyonel espor oyuncuları SteelSeries ile yükseliyor

Tüm oyuncuların gözdesi olan teknoloji devi SteelSeries, 2001 yılından bu yana profesyonel espor takımları ve oyuncularına sponsor oluyor. Sağlam ve güçlü ses kalitesi sunan Artics PRO + Gamedac kulaklık, espor odaklı oyun klavyesi APEX M750 TKL ve maksimum kontrol için tasarlanan mouse pad QCK, oyuncuların ilgi gösterdiği ve rahatlıkla kullandığı ürünler arasında yer alıyor. Profesyonel espor oyunculuğunun itici gücü olan SteelSeries, profesyonel espor oyunculuğunun gelişmesi için yeni ürünler tasarlamaya ve yetenekli espor oyuncularını liglerin vazgeçilmezi yapmaya devam ediyor.

Oyun dünyasının gözdesi SteelSeries

Oyun sektörünün büyümesinde büyük katkısı olan SteelSeries, dünyanın her yerindeki espor oyuncularına katkı sağlamayı odak haline getiriyor. Profesyonel espor takımlarına sağlanan sponsorluk daha çok ortaklık olarak görülüyor. Teknoloji devi SteelSeries, kullandığı “For Glory” sloganıyla tüm espor oyuncularını teşvik ederek, esporu yapılan her şeyin temelinde görüyor. Üretilen bütün ekipmanların her seviyeden oyuncunun ihtiyacını karşılaması için çalışan marka, dünya çapında birçok profesyonel espor takımında sponsor olarak öne çıkıyor.

FaZe Clan ve diğer profesyoneller de SteelSeries’de!

Oyunla ilgili her yeniliği yakından takip eden SteelSeries, birçok profesyonel espor takımının gelişmesi ve bu sayede yükselmesine destek oluyor. Bu takımlar arasında CS:GO, PUBG, Call of Duty gibi popüler oyunların liglerinde yarışan FaZe Clan takımı da bulunuyor. FaZe Clan’a sponsor olan SteelSeries, takım oyuncularının gözdesi olan ürünleri açıkladı. Oyunculardan CS:GO takımında yer alan Olof “olofmeister” Kajbjer, Nikola “NiKo” Kovač, Håvard “rain” Nygaard, Marcelo “coldzera” David ve Helvijs “broky” Saukants’ın favori SteelSeries ürünü Artics PRO + Gamedac. Yüksek duyarlıklı sesi ilk defa bu kadar ön plana çıkartan Artics PRO + Gamedac, sağlam ve güçlü sesi, PS4 ve PC platformlarında dijital çıkışlardan kulaklıklarınıza taşımak için üretildi. Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca FaZe Clan Takımı’nın şu an kullandığı diğer ürünler, ikili algılayıcı sistemine sahip Rival 600, espor odaklı on tuşsuz tasarımı ile oyun klavyesi APEX M750 TKL ve maksimum kontrol için tasarlanan mouse pad QCK’dan oluşuyor.

Bu ürünlerin favori olduğu bir diğer takım da Cavs Legion Gaming Club. CAVS, 2017 yılından beri NBA 2K League’deki 17 espor takımından biri ve Ağustos ayındaki Playoff maçlarında yer almak isteyen takım oyuncularının tercihi de FaZe Clan takımındaki oyuncuların favori ekipmanlarından oluşuyor. Sadece profesyonel takımları değil tek mücadele eden profesyonel oyuncuların da yanında olan SteelSeries’in gözde oyuncularının arasında Sander “Vo0” Kaasjager yer alıyor. 2004 yılından beri oyun liglerinde öne çıkarak birçok ödüle layık görülen oyuncunun tercih ettiği SteelSeries ürünlerinin arasında da Artics PRO + Gamedac ve diğer öne çıkan ürünler yer alıyor.