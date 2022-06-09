Mad Catz R.A.T. 2+ İncelemesi

Mad Catz’in geçtiğimiz aylarda incelediğimiz R.A.T. DWS modeli, muhtemelen LEVEL tarihinin en çok okunan donanım incelemesi oldu. Son derece kendisine özgü bir tasarımı birbirinden ilginç özelliklerle birleştiren R.A.T. DWS, yüksek fiyatına rağmen özellikle simülasyon sevenler için muhteşem bir arzu nesnesi olarak karşımızda durmaya devam ederken, bu sefer önümüzde Mad Catz’in giriş seviyesi modellerinden R.A.T 2+ var ve sürpriz, o da son derece kendisine özgü bir model.

Tasarım

R.A.T. 2+ tasarım anlamında DWS’den daha geleneksel çizgilere sahip olsa da alışıldık Mad Catz aşırılıklarını bünyesinde barındıran bir fare. Sert hatlar, keskin çizgiler ve kısıtlı da olsa kişiselleştirilebilirlik barındıran bu model daha “casual” oyunculara hitap ediyor.

R.A.T 2+’nin göze çarpan ilk özelliği, Mad Catz ürünlerinde görmeye alışık olmadığımız seviyede büyükçe bir RGB aydınlatmaya sahip olması. Her ne kadar tek bölge olsa da avuç içinizi dolduracak kadar büyük bir alanda, son derece güzel gözüken bir ışık gösterisi sunabiliyor. RGB akışı oldukça akışkan ve yumuşak, öyle takılıyormuş gibi değil, oluk oluk akıyor ışık gösterisi.

Ön gövde arkadaki avuç desteğine yine kendine özgü, skatezleri de barındıran şeffaf bir ayakla bağlanmış. Haliyle, farenin iki gövdesi arasında kocaman bir boşluk var. Ön yukarıdan baktığınızda mouse pad’inizi görebiliyorsunuz.

Göze çarpan ikinci özelliği ise, R.A.T. 2+ gerçekten küçük bir fare arkadaşlar. 109(116)x70x40mm boyutlarındaki fare tutuş şeklinizden bağımsız olarak büyük elli kullanıcılara hitap etmiyor. Avuç desteğini ayarlayıp 7mm kadar daha uzatmanız da mümkün bu arada. Biraz kuvvetlice çekip itmeniz yeterli. Yan desteklerde kauçuk veya kaplamalı plastik kullanılmamış, farenin 67 gramlık ağırlığı sebebiyle kavrama hissi kötü değil. Yandaki destekler vidalı olsalar da kutudan alternatifleri çıkmıyor DWS’nin aksine.

Üçüncü özellik, yanlarda fonksiyon tuşu yok. İhtiyacınız olur mu bilmiyorum. Ben War Thunder oynarken fareyi değiştirmek zorunda kaldım sırf bu yüzden mesela. Bazı oyunlarda ise hiç aramadım. Tamamen size kalmış ama kendi adıma, fonksiyon tuşları olmayan fareleri eksik buluyorum.

R.A.T. 2+’de pürüzlü sert plastik bir kaplama kullanılmış. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte üretilen farede hangi switchlerin kullanıldığını kontrol etme şansımız olmadı ancak 5 milyon tıklama ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan pek de rekabetçi olmadıkları kesin. Farenin işçiliği iyi, ana tuşlarda sağ-sol atımlı ufak bir gevşeklik olsa da pek tıkırdamıyor. Malzeme kalitesi de son derece başarılı. Fare tekerleğinde aydınlatma ve sağ-sol tık yok, 24 adımlı ve ne sert ne de yumuşak diyebileceğimiz, kıvamında bir sertlik derecesi var. Erken dönem Zowie fareler gibi parmağınız kas yapmıyor yani.

Performans

Gelelim teknik tarafa. R.A.T. 2+ bu konuda minimal oyuncu gereksinimlerini karşılayan bir ürün. Farede kullanılan Pixart PMW3325 tipi sensör 20G hızlanma ve 100 IPS hızı destekliyor, 1000Hz polling rate değerine sahip. Mad Catz hiç yazılımsal hızlandırmayla falan uğraşmamış, R.A.T. 2+’nin desteklediği maksimum hassaslık 5000dpi. 3325 sensörlerin yazılımsal hızlandırma ile 10000dpi desteklediği malumunuz, tabii “native” seviyeden sonra sensörün doğruluğu düşüyor ve bir de, yahu arkadaşlar kim ne yapsın 3200dpi’dan sonrasını?

Neticede elimizdeki sensör kendinize “oyuncuyum” diyorsanız gereken en minimal sensör, bundan aşağısı olmuyor, hele Valorant falan oynuyorsanız spin şov yaparsınız. R.A.T. 2+ bu konuda oyuncuların %98’inin falan performans gereksinimine cevap verecektir. Yani bizden olumlu oy puan aldı.

R.A.T. 2+’de kullanılan skatezlerin şekli biraz tuhaf. Diğer taraftan ilginç geometrik şekillerle de olsa oldukça büyük bir alanı kaplayan bu PTFE skatezler (Virgin grade değil) fena bir iş çıkartmıyor. DWS’den daha sertler, bu yüzden break-in periyodları biraz uzun sürüyor. Ama bir kez “rodajı tamamlayınca” hiç fena bir süzülme performansı göstermiyorlar. Kutudan maalesef yedek set çıkmıyor.

Bu farenin en önemli sorunu bence kablosu. Örgülü kablo kullanılmadığından ve 1.9 metre uzunluğundaki kablo kutudan çıkarttığınızda kat izlerini aynen taşıdığında bir adet kablo tutacağı kullanmanızı öneririm. Yine de bazen öyle sert örgülü kablolar görüyorum ki, böyle olmasını tercih ederim.

Yazılım desteği konusunda da R.A.T. 2+ bizden olumlu puan almayı başardı. Flux yazılımı oldukça detaylı ve açıkçası tuş sayısı az olan R.A.T. 2+ gibi bir farede biraz harcanıyor ama tüm ayarları kolaylıkla yapabilmeniz mümkün.

Alınır mı?

Yani zor bir soru, burada yerel fiyatla satış yapan bir distribütörü olsa şüphesiz güzel olurdu. Ama Mad Catz hiçbir zaman büyük stoklarla çalışan bir firma olmadı, bu fare de 40-55 dolar arasında oynayan, özelliklerine göre yüksek, tutkunlarına göre makul fiyatlara sahip. Bu yazı yazıldığı sıralarda R.A.T. 2+’nin getirilme maliyeti kargo ve gümrük dahil 1100 TL civarındaydı. Bu rakam, bu özelliklerde bir fare için oldukça yüksek ama Mad Catz’in kitlesi oldukça niche bir kitle, bunu da hatırlamak gerekiyor.

Kürşat Zaman

PUAN: 80



+Oldukça hafif ve ergonomik. Yazılım desteği. Malzeme kalitesi ve işçilik.

-Fonksiyon tuşları yok. Paracord benzeri kablo kullanılmamış. Ülkemizde bedeli yüksek.