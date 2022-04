Mad Catz R.A.T. DWS İncelemesi

Oyuncular için tasarlanmış yan donanımların sayısı arttıkça, bu donanımlar daha kolay bulunabilir hale geldikçe birbirine benzeyen hatta birbirini taklit eden ürünlerin sayısı artmaya başladı. Buna bir de Çin kaynaklı OEM ürünlerin farklı markalara dağılmış versiyonlarını eklerseniz göreceksiniz ki gerçekten farklı bir şeyler sunan, kendine has tarzı olan ürünlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor.

Lakin Hong Kong merkezli Mad Catz firmasının R.A.T. serisi için durum farklı.

R.A.T. ürünleri, daima farklı olmayı, farklı bir yerde durmayı ve farklı bir hayran kitlesine hitap etmeyi başarmış ürünlerden oluşuyor. Üstelik, tasarım açısından her yerde dillendirilen “iddialı tasarımlar çabuk eskir” savının da antitezi olmayı başardılar. R.A.T DWS mesela, yepyeni bir ürün olsa da temelleri on sene önceye dayanıyor (önce M.O.U.S.9 sonra R.A.T.8) ve ana hatlarını büyük ölçüde korumayı başarmış, hala fütüristik duran bir oyuncu faresi. Bu süre zarfında doğru dürüst taklit edilemediği gibi (Çok başarılı bulduğum Cougar 700 serisini ayrı tutuyorum) kendisini de ciddi anlamda geliştirmeyi başarmış.

Tasarım

R.A.T serisi R.A.T 1+’den R.A.T PRO X3 Supreme Edition’a kadar uzanan, 35-200$ arası fiyat etiketlerine sahip farklı modellerden oluşuyor. Tasarım anlamında da “çılgın” seviyesinden “ultra agresif” diyebileceğiniz düzeye kadar gidiyor diyebiliriz. R.A.T. DWS bu ekosistemin tepesine oldukça yakın, R.A.T 8+’in kablosuz modeli diyemesek de, ondan geliştirilmiş bir model.

Tasarım anlamında R.A.T serisinin saldırgan havasını koruyan (Bu modelde RGB desteği yok) fare, siyah ve gümüş renkleri bir araya getiren, agresif ama bir o kadar da şık gözüken bir ürün. Yüzeyde yumuşak veya pürüzlü bir kaplama kullanılmamış olsa da plastik kalitesi son derece üst düzey, yani dokunduğunuzda fare size kalitesini hissettiriyor.

Tasarım konusunda detay çok, not almaya başladığımda benim bile kafamı karıştığını hissettim, o yüzden adım adım gideceğim.

Birincisi, kişiselleştirilebilirlik. Bunu ilk kez görmüyoruz ancak R.A.T DWS kadar detaylıca kişiselleştirilebilen çok fazla ürün de görmüyoruz açık konuşmak gerekirse.

Sağ elini kullananlara uygun olarak tasarlanan fare, üç ayrı sağ panel seçeneğine sahip. Bunlardan birisi küçük parmak desteği, diğeri lastik kaplama ile geliyor ve bir de plastik, standart panel mevcut. Hemen dikkatinizi çekecektir, Mad Catz bu “kişiselleştirilebilirliği” tam da kendisinden beklediğimiz şekilde çözmüş. Klips veya mıknatıs kullanılmamış bu panellerde. Kutudan çıkan minik tornavida ile fareye girişiyor ve vidayı söktükten sonra yeni paneli kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Bu vidayı kaybetmenizi önermiyorum zira kutudan yedeği çıkmıyor. Farklı ve eğlenceli gelebilir lakin bu farenin parçalarını çıkartıp takmak, hatta ayarlamak birazcık el becerisi istiyor.

Bir diğer karakteristik detay, baş parmağınızın altındaki kaydırma tekerleği. Bunu oyunlarda silah değişimi veya zoom seviyesine ayarlayabilirsiniz, korkunç faydalı oluyor ve kullanımı da keyifli. Ayrıca sniper tuşu da farenin üzerinde yerini almış. Buna basılı tuttuğunuzda farenin hassaslığı geçici olarak 400dpi’a düşüyor ve hassas nişan almanızı kolaylaştırıyor.

Mad Catz bu modelde daha önce B.A.T. 6+ modelinde inceleyip beğendiğimiz, kendi üretimi olan Dakota switchleri kullanmış. Dakota, mekanik switchlerin verimini düşüren bouncing efektini azaltmak adına sadece bastığınızda değil, basmadığınız zamanlarda da anahtarın konumunu denetleyen bir sinyal algılama tekniğiyle geliyor ve firma bu sayede 2ms gibi bir gecikme değeri elde ediyor. Switchlerin kullanım ömrü ise 60 milyon tıklama, sesi oldukça tok, gürültülü değil ve fareyi salladığınızda da tuşlar ses çıkartmıyor, işçilik son derece başarılı. Ses çıkartan tek parça, biraz gevşekmiş gibi hissettiren fare tekerleği. Tekerleği hareket ettirirken gelen mekanik ses rahatsız edici değil ancak tekerleğin daha sıkı yerleşmiş olmasını tercih ederdim. Sonuç olarak kendi adımıza, Kailh 8.0’dan sonra en sevdiğimiz switchler oldu Dakota’lar.

Boyutlar & Detaylar

R.A.T DWS uzunluğu (112/126mm) ve genişliği (88mm/109mm) kullandığınız parçaya ve avuç desteğinin konumuna göre değişebilen bir model. Tam da bu sebepten elinizin büyüklüğü ve tutuş şeklinizden bağımsız olarak, tüm oyuncular için uygun. Kolayca kendinize uygun bir konfigürasyona geçebiliyorsunuz.

Alt kısma geçersek, farenin buradan bakınca daha da etkileyici gözüktüğünü söylemek lazım. Metal levha tüm kasayı bir arada tutuyor ve bu kısımda farenin 2.4G alıncısı da kendi yuvasında taşınıyor. Yine buradaki düğmeden fareyi kapatmak veya Bluetooth 5.0 ile 2.4G bağlantı arasında seçim yapmak mümkün.

Bu arada belirtmeden geçmemek lazım, böyle bir oyuncu faresinde Bluetooth seçeneğinin olması harika, her ne kadar bu bağlantıda polling rate 100Hz’de kalsa da günlük işlerde pil tasarrufu yapmak isteyebilirsiniz sonuçta. Pil demişken, ürün kablo veya şarj ile çalışmıyor. Bir adet Alkaline AA kalem pil ile 2.4G’de 200 saat, Bluetooth 5.0 bağlantı ile ise 300 saate kadar pil ömrü vadediliyor. Biz ürünü yirmi gündür kullanıyoruz ve her gün kullanarak ürünün yanında gelen pili ancak tüketebildik. Yani rakamlar oldukça makul gözüküyor. Pil takma konusu herkese göre değil, farkındayım ama elinizin altında şarjlı piliniz varsa günlerce tek şarjda kullanmaya devam edebilirsiniz.

Alt kısımda bir diğer detay ise, skatezler. Mad Catz’in bu modelde kullandığı altı parçalı PTFE skatezler hiç de fena bir süzülme hissiyatı sunmuyor aslında. Diğer taraftan oldukça ince ve ufak olmaları yanında break-in period’u koşar adım tamamlamaları, ömürleri konusunda da soru işareti doğurdu bizde. Kutudan yedek set çıkmadığından, bulabiliyorsanız yedeğinizi almanızı öneririm.

R.A.T. DWS’de yazılım desteği de bulunuyor. Mad Catz’in sitesinden indirebildiğiniz yazılımla tüm tuşları baştan programlayabilir ve polling rate, angle snap gibi detaylara ulaşabilirsiniz. Ben Mad Catz’in diğer ürünlerinde de kullanılan bu yazılımı oldukça basit ama yetenekli buluyorum, hiçbir şikayetim yok.

Performans & fiyat

Mad Catz bu modelde R.A.T. 8+’den farklı olarak PixArt’ın en yeni sensörlerinden PAW 3335’i kullanmış. 400 IPS hız, 40G hızlanma ve 1000Hz polling rate gibi değerlere sahip olan, maksimum 16000dpi hassaslığa sahip sensör hem performanslı hem de güç tüketimi konusunda oldukça tutumlu. Süzülme hissiyatı ve oyunlardaki performansı da son derece başarılı, sensöre spin attırmak falan bizim gibi çinko karbon oyuncular için imkansız.

Peki heybetli olduğu kadar da ağır mı? Cevabımız evet. 27 gramlık AA pil ile beraber toplam ağırlığı 141 grama ulaşan R.A.T. DWS elbette ultralight farelerden hoşlanan FPS oyuncularına hitap etmiyor. Bunun yerine elinin altında farenin ağırlığını hissetmeyi seven, her tuşu ayrı ayrı kişiselleştirebilmek isteyen ve ergonomi olmazsa olmaz diyen oyuncuların çekim alanına girecektir. Mesela simülasyon oyuncuları, farenin hem tuş sayısından hem de hemen her detayıyla uğraşmaktan memnun olacaklardır. Kablosuz 2.4G tıklama gecikmesinin de 16ms olduğunu (gayet başarılı bir değer ama bir PRO X Superlight -10ms- değil tabii) düşünürsek, kablolardan tamamen uzakta sefa sürmek mümkün.

Kendi adıma, R.A.T. DWS kullanmak gerçekten harika bir deneyim oldu. Farklı şeyler denemekle kalmayıp bunları başarıyla uygulayabilen çok fazla ürün görmüyoruz.

Sonuç olarak, R.A.T. DWS son derece üst düzey bir kişiselleştirilebilirlik sunan, çok kaliteli ve performanslı bir oyuncu faresi. Elbette bunun da bir bedeli var. 130 dolarlık yurt dışı fiyatının yanında Amazon’da vergiler ve kargo dahil 1800 TL’ye ulaştığını söylememiz gerek. Bu oldukça yüksek bir bedel ama Mad Catz’in kendi kitlesi yanında çılgın paralar harcamayı seven simülasyon tutkunlarının da dikkatini çekecektir.

Kürşat Zaman

PUAN: 87

+Kutu içeriği harika

+İşçilik ve malzeme kalitesi yüksek

+Performanslı ve tutumlu sensör

+Kişiselleştirilebilirliği yüksek

+Pil ömrü oldukça uzun

-2.4G + Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneği

-Skatezler küçük ve kolay aşınıyor

-Oldukça ağır

-Fiyatı yüksek