Ubisoft ve Reebok’tan Just Dance koleksiyonu!

Reebok ve Ubisoft, Just Dance® için özel bir ayakkabı koleksiyonunun çıkışını duyurdu. Bu koleksiyon, Just Dance 2022’de yer alan özel Reebok haritasını hayata geçiriyor. Bu harita, Reebok ürünleriyle baştan aşağı giyinmiş dört antrenör avatarını sergiliyor ve oyuncuları kondisyon hedeflerine ulaşmaya teşvik ediyor.

Assassin’s Creed® Valhalla için Ubisoft ile başarılı bir iş birliğinin ardından iki marka, 1 numaralı müzik video oyunu serisi* olan Just Dance aracılığıyla sağlık ve zindeliğe yönelik ortak hedeflerini desteklemek için bir kez daha bir araya geldi.

Bu özel koleksiyon, yetişkinler için dört ayakkabı stili ve çocuklar için de bir ayakkabı stili içeriyor. Hepsi fitness ve yaşam tarzına gibi ikonik stillerden oluşuyor. Bu ürünlerde, eğlenceli ve ilginç Just Dance haritasının yüksek enerjisini yansıtmak için benzersiz renkler de kullanıldı:



Question Low

Oyunun ve avatarların renkli havasından ilham alan Question Low x Just Dance, çok renkli delikli bir siyah ayakkabı olarak tasarlandı ve iki markanın logoları beyazla işlendi.



Nano X1 Adventure

İkonik bir fitness performans modeli olan Nano X1 Adventure x Just Dance, dönüşümü sergilemek için yansıtıcı baskı ve bağcıklarda yansıtıcı iplikli bir ürün ve karanlıkta ortaya çıkan günlük tarzda giyilebilir siyah bir ayakkabı olarak tasarlandı.



Club C Revenge ve Club C Junior

Basit ve çok yönlü klasik Club C x Just Dance, Revenge ve Junior olarak hem yetişkinler hem de çocuklar için tasarlandı. Beyaz renkli olan bu ayakkabıda; oyunun yüksek enerjisi, karanlık dış tabanlardaki parıltı, renkli çizgiler ve yan taraftaki çok renkli dokuma Just Dance logosu ile ortaya çıkıyor.



Freestyle Hi

Diğer bir sade yaşam tarzı modeli olan Freestyle Hi x Just Dance, beyaz renkte olup renkli çizgiler ile süslendi ve yanına Just Dance’in çok renkli dokuma logosu işlendi. Ek olarak, oyunun basit ama ilginç havasını bütünleştirmek için yansıtıcı metalik bir deriye sahip.