PUBG: Battlegrounds, 2022 planlarını açıkladı

Geçtiğimiz dönemde ücretsiz hale gelen ve oyuncu sayısını da büyük bir hızla tırmandıran PUBG: Battlegrounds’un orta vadede nasıl içeriklerle karşımıza çıkacağı merak konusuydu. Firma attığı blog postu ile herkesin merakını gidermiş gözüküyor. Aşağıda blog postunun tamamını okuyabilirsiniz.

Blog postu



2. Çeyrek (Nisan – Haziran)

Sanhok Geri Dönüyor

Sanhok, sıklıkla dillendirdiğiniz bölgelerden biri. Sanhok’u modernleştirme çalışmalarımızda birkaç değişiklik yapmaya teşebbüs ettik fakat günün sonunda, pek çoğunuz orijinal haritayı tercih ediyordu. Geri bildirimlerinizi duyduk. Sanhok için şunları yapacağız:

-Sanhok orijinal haline geri dönecek

-Sanhok en eski küçük haritamız ve halen pek çok oyuncu tarafından seviliyor

-Yaşı sebebiyle, pek çok eklenen yeni özelliğe ve büyük bir değişime sahne oldu

-Bazı oyuncular yenilenmiş halini sevdi fakat çoğu oyuncu orijinal Sanhok’u geri istiyor

-Uzun zamandır gelen taleplerin üzerine uzun uzun düşündük ve haritayı eski haline döndürmeye karar verdik

-Geri döndürülen sürüm, stabilizasyonun son aşamasında ve yakın gelecekte sizlerle buluşturulacak

-Eskiye geri dönüşle, eklenen özelliklerin pek çoğu kaldırılacak fakat Sanhok’un orijinal formuyla nasıl ilerleyeceğimiz konusunda çalışmalarımız sürüyor



Yeni Silah: 7,62 mm Taarruz Tüfeği (TT)

Taarruz Tüfekleri (TT) 5,56 mm veya 7,62 mm mühimmat kullanır. Fakat tam otomatik atış modunu kullanabilen 7,62 mm’lik TT’lerin havuzu daha küçük gibi. Dolayısıyla, 2. çeyrekteki hedeflerimizden biri bu karışıma 7,62 mm’lik bir TT eklemek.

-Silah çeşitliliği için yeni bir 7,62 mm’lik silah geliştiriyoruz

-7,62 mm silahların yüksek bir SBH’si olur fakat kontrolleri daha zordur

-Geliştirme aşamasındaki yeni 7,62 mm’lik silahın SBH’si görece daha düşük fakat kontrolü daha kolay. Beryl (yüksek hasar, kontrolü zor) ile AKM (düşük hasar, kontrolü daha kolay) arasında yer alıyor



Antrenman Modu Geliştirmesi

Antrenman Modu ilk gününden bu yana pek çok değişiklik geçirdi. Oynaması Ücretsiz geçişinden beri oyuna katılan pek çok yeni oyuncuyla birlikte, daha işlevsel antrenman alanlarına odaklanmak için iyi bir zamanı yakaladığımızı düşündük.

-Bu yılın başından bu yana, Antrenman Modunu geliştirmek üzerinde çalışıyoruz

-Mevcut Antrenman Modunda, oyuncular silahlar ve araçları kullanma yeteneklerini geliştirebiliyorlar.

-Oynaması Ücretsiz geçişinden sonra, daha işlevsel antrenman programlarına ihtiyaç oldu.

-Oyuncular burada PvP çatışmalarının pratiğini yapabilecekler

-Son güncellemedeki Nişan/Ses Antrenmanı Odası, bu çalışmanın bir parçasıydı

-1 vs 1 antrenman alanı eklenecek. Oyuncular burada gerçek Savaş Alanlarındaymış gibi teke tek savaşabilecekler

-Hazırlanmakta olan bazı Oyun Kalitesi güncellemeleri de var:

-Antrenman alanları içinde hızlı yolculuk

-Oyuncuların arkadaşlarıyla antrenman yapmasına olanak tanıyan özel maç antrenman modu





Paramo Dünyası Alt Güncellemesi

PUBG’de, arazi şartları da en az doğru teçhizat ve iyi nişan almak kadar önemli. Taktiksel bakımdan adil ve eğlenceli olduklarından emin olmak için haritalarımızı sürekli inceliyoruz. Paramo’da özellikle aşırı avantaj sağlayan bölgeler var. Denge düzeltmeleri için bu alanlara eğilmek istiyoruz.

-Dünyada bazı aşırı avantaj sağlayan bölgeler var, bunlar dengenin sağlanması için düzenlenecek

-Ayarlamalar yaparak Savaş Alanlarının arazi dengesini devamlı olarak geliştiriyoruz

-Her haritanın farklı bir oynanışa sahip olduğundan emin olmak istiyoruz

-Paramo alt güncellemesi 2. çeyrek için programımızda.

-Miramar ve Taego gibi var olan haritalar için de alt güncellemeler bu güncellemeyi izleyecek.

Oyun Kalitesi İyileştirmeleri

Oynarken karşılaştığınız oyun kalitesinde büyük farklar yaratabilecek küçük değişiklikleri her zaman yapmaya çalışıyoruz. Bazı sistemlerin kasıtlı olarak zor şekilde tasarlanmış olması bir yana, bazı yerlerde kesinlikle geliştirmeler yapabiliriz.

PUBG’de gerçekçi bir Battle Royale’in doğası gereği olarak bazı konforlu olmayan kurallar ve elementler var. Örneğin bir aracın şoför koltuğundayken iyileştirme ve enerji eşyaları kullanamazsınız veya pimi çekilmiş bir el bombası için mükemmel zamanlamayı tahmin etmek durumunda kalırsınız.Dolayısıyla, oynanışın özünde bulunan öğeleri etkilemeden, örneğin kullanıcı arayüzü gibi sistemler sayesinde ve oyuncuların deneyimleriyle öğrenmesi gereken bazı bilgileri vererek konforsuz kısımları azaltabileceğimiz yerler arıyoruz.



3. Çeyrek (Temmuz – Eylül)

Yeni Harita: Kiki

Kiki çeşitliliği bakımından oldukça benzersiz bir harita. Sadece yakın geleceğe ait binalarla dolu şehirler içermiyor, aynı zamanda engin çayırlara, yoğun bataklıklara ve daha fazlasına da ev sahipliği yapıyor. Bu konu bize büyük heyecan veriyor, yakında bu haritayı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Kiki hakkında biraz daha bilgi vermek gerekirse: Kiki hakkında 2021 Geliştirici Planından bu yana konuşuyorduk ve pek çoğunuzun yeni bilgiler edinmek ve zaman içinde haritayı deneyimlemek için heyecanlandığını biliyoruz. Kiki’nin geliştirilmesinin gayet iyi ilerlediğini ve yeni 8×8 haritamızı bu yılın 3. çeyreğinde sizlerle buluşturacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Görünüş ve His

Kiki, elementlerin gazabına uğramış bir yakın gelecek şehri. Tehlikeli fırtınalar, güçlü seller ve zamanın etkileri, bu bir zamanların büyüyen şehrinin düşüşüne katkıda bulunmuş. Islah edilmiş topraklar üzerine kurulmuş Kiki’nin çevresindeki topraklar kayalık tepelerin, bitkilerle kaplı düzlüklerin, yoğun bataklıkların ve 21. yüzyıl medeniyetine dair yer yer parçaların bir karışımı olarak, hâlâ doğaya ait gibi görünüyor. Bu daha önce inşa ettiğimiz hiçbir şeye benzemeyen bir Savaş Alanı. Kiki’nin bir kez daha insanlara ev sahipliği yaptığını görmek için çok heyecanlıyız.





Benzersiz Özellikler

Kiki’nin şehir bölümü, şimdiye dek inşa ettiğimiz en yoğun dikeyliğe sahip. Keskin nişancı yuvası tarzı ilginç noktalarla, acil durum paraşütleriyle dolu çatılarla ve yeni Yükselticilerle kolaylıkla tırmanılabilen binalarla dolu. Bu, şehrin tamamının keşfedilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Haven’dan aldığımız derslerle, her bina tamamen oynanabilir olmayacak. Bazılarının oynanışa açık sadece tek katı, hatta bazen tek bir odası olacak. Bunlar aynı zamanda kolay görünür olacak, böylece zemindeki oyuncular keskin nişancıların kendilerini nereden vurduğunu kolaylıkla anlayabilecek.

Doğanın içindeyse, yeni bataklıklar sadece Kiki’ye özel olarak, bilek hizasındaki sular ve yoğun siper imkanlarıyla, hiçbir yere yüzmenize gerek bırakmamakla birlikte zorlayıcı kedi fare oyunlarına sahne olacak. Hem karada hem denizde yönünüzü daha kolay bulabilmeniz için bir de Havateknesi eklemeyi düşünüyoruz. Daha geleneksel bir PUBG oynanışı arayanlar için Kiki, oyuncuların Erangel ve Miramar’dan sevdiği görkemli savaşlara sahne olacak düz bölgeleri de bol miktarda içeriyor.



Ayrıcalıklı Özellikler/İçerikler

Havateknesi: Kara ve deniz yolculukları için özel tasarlanmış bir araç. Muhteşem faydaları, yolcuları için ideal olmayan siper imkanlarıyla dengeleniyor.



Yükselticiler: Haritanın özel bölgelerindeyken, oyuncular Yükselticiyi kullanarak büyük mesafelerde hızlıca yükselip alçalabilecekler.

İlave Özellikler: Kiki’yi sizlerle buluşturduktan sonra, yeni silahlar ve araçlar gibi, haritaya özgü içerikler eklemeye devam edeceğiz.



Silah Ustalığı Yeniden Tasarımı

PUBG Ustalık sistemleri, oyuncular için oyunu zorlayıcı ve ilginç kılmak üzere tasarlanmış ilerleme içerikleri olarak sunulmuştu. Fakat pek çok oyuncu artık maksimum seviyelere ulaştığından, mevcut sistemlerin bir süredir bazı geliştirmelere ihtiyaç duyduğunu fark ettik. Dolayısıyla, geliştirme ekibimiz, ilk olarak Silah Ustalığı yeniden tasarımıyla başlamak üzere, daha güçlü bir ilerleme sistemi oluşturmak için çalışacak.

-Silah Ustalığı maksimum seviyesini, oyunculara bir meydan okuma olarak yükseltiyoruz

-Oyuncular belirli bir Ustalık seviyesine eriştiğinde, Silah İsimlikleri ve ilave ödüllerle, başarılarının havasını atabilecekler

-Daha anlamlı istatistikler/kayıtlar sunmanın çeşitli yollarını değerlendirerek, ilerlemeyi daha teşvik edici bir deneyim yapmak istiyoruz

-Daha fazla bilgi için daha önceki “Silah Ustalığı Yeniden Tasarımı” duyurusuna göz atın.

-Orada söylediğimiz gibi, bu sistem hakkındaki geri bildirimlerinizi ve fikirlerinizi duymak istiyoruz! Lütfen Ustalık sisteminde görmek istediklerinizin neler olduğunu bizimle de paylaşın.



4.Çeyrek (Ekim – Aralık)

Vikendi – Yeniden Doğuş

Görsel olarak en eşsiz Savaş Alanlarından biri olan Vikendi, daha fazla önemli oynanış anları için yeni özellik ve alanların eklenmesi için boşluklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla, yılın sonuna doğru muazzam bir yeniden tasarım planlıyoruz.

Vikendi’nin bazı eşsiz manzaralar sunuyor olmasına rağmen, geliştirilmeye ve önemli oynanış yenilikleri bakımından yeni özelliklere hâlâ açık. Bunun farkında olarak, Vikendi’yi yeniden tasarlamaya karar verdik.

Arcade Modu Yeniden Tasarımı

Takım Öldürme Oyununun eklenmesinden bu yana Arcade Moduyla ilgili fazla şey yapmadık. Bu yüzden yeni oyun türleri ve bu oyunları oynayarak kazanılacak yeni ödüller ekleyerek Arcade Modunu yeniden tasarlamaya karar verdik.

-Arcade Moduna Takım Öldürme Oyunundan bu yana yeni mod eklenmedi

-Aynı anda hem içerik geliştirmek hem de mod ve özellikleri test etmek amacıyla LABS’i ilerletmek, dikkatimizi Arcade Modundan uzaklaştırdı

-Yılın ikinci yarısında, Arcade Modunu yeniden tasarlayarak daha fazla oyun türü ve Arcade oynamayı seven oyuncular için yeni bir ödül sistemi eklemeyi planlıyoruz.

Yukarıda söylendiği gibi, bu her şeyi içeren bir liste değil. Henüz haklarında konuşmaya hazır olmadığımız, tasarım aşamasında olan çok çeşitli türlerde yeni içeriklerimiz var.

Burada bahsettiğimiz her şeyin değişebileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu bir sistem için farklı bir isim seçmemiz gibi küçük bir şeyden, beklediğimizden farklı bir sonuç elde ettiğimiz bazı özelliklerden tamamen vazgeçmemiz gibi büyük değişikliklere kadar uzanabilir.