Yetişkin oyun severler için mutfak düzeni

Oyunlar herkesi mutlu etse de, sağlıklı ve düzenli bir hayat sürebilmek için doğru bir beslenme düzenine ihtiyacımız var. İşte yetişkin oyuncular için mutfak tavsiyelerimiz.

1. Ev-ofis mutfağınız pratik olmalı

Eğer ev-ofis düzeninde çalışıyorsanız, boş zamanlarınızda oyun oynamak için zamanınız da olacaktır. Ancak evdeki çalışma ortamınız için, ihtiyacınız olduğunda atıştırabileceğiniz, ihtiyacınız olduğunda çayınızı kahvenizi alabileceğiniz pratik bir mutfak düzeni kurmanız yerinde olur. Bu amaçla eğer yeriniz müsaitse mutfakta hızlıca yemek yemeye müsait bir masa-tabure düzeni faydalı olabilir. Soğuk yemekleri hızlıca ısıtmak için bir mikrodalga fırın, hızlıca pratik atıştırmalıklar hazırlayabileceğiniz tost makinesi gibi gereçler… Kolayca ulaşılabilecek ve çalıştırılabilecek düzende yerleştirilmeli.

2. Kahve makinesi iyi bir yatırım olur

Oyuncular kahveyi de çok sever. Eğer kahve tiryakisiyseniz, çalışma odanıza veya mutfağa bir kahve makinesi yerleştirmeniz performansınıza çok olumlu etkiler yapabilir. Oyun oynarken vücut ritminiz de düşeceği için, bir bardak kahveyle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Kahve tiryakileri için kahve değirmeni & öğütücüler ve kahve makineleri mutlaka mutfağınızda bulunmalı.

3. Mutfak araç gereçleri için yeni düzen

Mutfakta artık çok daha hızlı şekilde hareket etmelisiniz. Dolayısıyla mutfak gereçlerini de daha pratik şekilde ulaşabileceğiniz gibi yerleştirmek akıllıca olacaktır. Baharat setleri için yeni bir yer, daha sık kullandığınız tost makinesi için yeni bir yer, kahvaltı takımları, kahve fincanları, çay bardakları, peçeteler için çok daha kolay ulaşılabilir yerler… Hayatınıza hız katacak bir düze kurmanız iyi olur.

4. Kaç litre su içiyorsunuz?

Ofiste çalıştığınız dönemde, günün yarısında evde değilken bile kaç litre içme suyu tükettiğinizi hesaplayın. Artık tüm aile 24 saat evde vakit geçirirken bu su tüketiminin çok arttığını fark edeceksiniz. Dışarıdan su siparişi vermek yerine, bir su arıtma cihazı ile suyunuzu evde filtrelemek çok daha uygun maliyetler yaratabilir.

5. Mutfakta da güçlü bir internet

Eğer evinizdeki internet bağlantısı mutfakta yeterince çekmiyorsa, bu alan genişletici ile mutfağı da kapsama alanına dahil etmeniz faydalı olabilir zira gün içinde kahve içmek, atıştırmalıklar hazırlamak, yemek hazırlamak gibi sebeplerle mutfakta geçireceğiniz süre içinde de internete ihtiyacınız olacaktır.