Amazon Prime Gaming’in Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Türkiye, Nisan ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. Amazon Prime üyeleri, bu ay The Elder Scrolls IV: Oblivion, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge, Nanotale Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper ve House of 1000 Doors: Family Secrets oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Bunların yanı sıra Prime Gaming ve Blizzard Entertainment; Overwatch ve Hearthstone gibi Blizzard’ın en büyük oyunlarından bazılarında Prime üyelerine özel oyun içi içerik sunacak. Ayrıca nisan ayından itibaren Lost Ark, League of Legends, Lords Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Fall Guys ve daha birçok oyun için de özel içerikler Prime Gaming üzerinden oyun severlerle buluşacak.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Amazon Prime üyeleri; aylık sadece 7,90 TL karşılığında, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlara erişim, Prime Day’de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor.

Nisan ayı ücretsiz oyunları:

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe – Benzeri görülmemiş grafiklerle birlikte ayrıntılı ve özgür bir dünyaya adım atarak tüm zamanların en iyi RPG’lerinden birinin görevlerini yerine getirmeye başlayabilirsiniz.

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville – Oyuncuları Neighborville’in dış kenarlarına götürecek bir yolculuğa çıkararak, beyinsizler ve botanikler arasındaki çılgın çatışmaya hazırlanın.

Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ – Özenti korsan Guybrush Threepwood ve artık bir zombi korsan olan LeChuck, LucasArts’ın hayranlarının en sevdiği macera oyununa geri dönüyor.

Nanotale – Typing Chronicles – Epistory’nin beğenilen devam oyununda oyuncular, ölmekte olan bir dünyada, sihrin kalbindeki yanlışın ne olduğunu çözmek için gizemleri ve harikaları kataloglayan genç bir aktivist olacak.

Guild of Ascension – Sıra tabanlı dövüşü gerçek zamanlı aksiyon kombo sistemleriyle birleştiren bu taktik-aksiyon-RPG’de silahlar üretin, yaratıklarla arkadaş olun, tuhaf canlılarla karşılaşın ve çok daha fazlasını deneyimleyin.

Turnip Boy Commits Tax Evasion – Yozlaşmış bir sebze hükümetini yıkmak için çıkacağınız bu yolculukta bitkisel bulmacaları çözerek, mahsulleri hasat ederek ve devasa hayvanlarla savaşarak vergi ödemekten kaçınan sevimli ama sorun çıkaran bir şalgam olarak oyun oynamanın keyfini çıkarın.

Galaxy of Pen and Paper – 1999 yılında kendi oyun ustanızı ve RPG partinizi yaratın! Karakterler rollerini oynarken, hayal güçlerindeki uzak gezegenleri keşfedecek, garip uzaylılarla savaşacak ve dial-up internet ve disketler çağında galaksiyi kurtaracak.

House of 1000 Doors: Family Secrets – Ölülere yardım etme arayışındaki Kate Reed’e, onu asla hayal etmediği dünyalara götüren dört akıl almaz gizemde rehberlik edin.