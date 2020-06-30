Mayıs ayı mobil oyun harcama verileri açıklandı

Dijital oyun mağazası oyunfor.com, oyun alışverişi hakkındaki verilerini paylaştı. Buna göre oyun alışverişlerinin miktarı Nisan ayına göre yüzde 25 büyüme gösterdi ve kadınların daha çok mobil oyunlara yönelik harcama yapması, mobilin yeniden büyümeye geçmesini sağladı.
oyunfor.com: “Mobil oyunlar, kadınlar sayesinde tekrar büyüme trendinde.“
- Türkiye’deki oyuncuların Mayıs ayında PC oyunlarına harcadıkları para miktarı yüzde 10 azalırken, mobil oyunlardaki alışveriş yüzde 10 arttı. Bu artışta kadın oyuncuların alışverişlerinin artması önemli rol oynarken, platforma göre harcama dağılımı şu şekilde:
- Mobil oyunlar (%55)
- PC oyunları (%25)
- Konsol oyunları (%15)
- Korona virüs döneminde de oyun alışverişlerinde cinsiyet dağılımı kadınlarda yükselirken, erkeklerde üç ay içinde yaklaşık yüzde yirmilik bir azalma gözlendi. Kadınlar Erkekler
Şubat %10 %90
Mart %25 %75
Nisan %27 %73
Mayıs %30 %70
- Yine oyunfor’un verilerine göre 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye’deki oyuncuların en çok alışveriş yaptığı oyunlar şöyle:
1. PUBG Mobile
2. League of Legends
3. Lords Mobile
4. Call of Duty (Mobile)
5. Game of Thrones
6. FIFA 20
7. Zula
8. CS:GO
9. Point Blank
10. Metin2