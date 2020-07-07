Microsoft, Xbox Series X oyun etkinliği tarihini doğruladı

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Microsoft, Xbox Series X oyunlarını kendi stüdyolarından göstereceği söylenen tarihi doğruladı. Halo: Infinite ve beklenen diğer oyunlar, 23 Temmuz Perşembe günü İngiltere saatiyle 17: 00’de canlı yayınla duyurulacak.

Microsoft’un çevrimiçi etkinliğinden önce Geoff Keighley tarafından sunulacak bir açılış gösterisi de olacak. Etkinlikte Halo: Infitine’in oynanış videosu yanında Microsoft geliştirici stüdyoları Playground Games ve Santa Monic’nın yeni oyun stüdyosu The Initiative‘den de yeni oyun duyuruları gelmesi bekleniyor.

Bu Microsoft’un yeni oyunlarıyla Xbox Series X için alıcıları cezbetmek için kullanabileceği güzel bir fırsat olarak görülüyor. Etkinlik birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Biz de gelişmelerden sizleri haberdar ediyor olacağız.

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