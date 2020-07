Devolver Digital, Shadow Warrior fragmanını yayınladı

Devolver Digital, uzun süredir devam eden ninja nişancı serisinin altıncı oyunu olan Shadow Warrior 3’ü duyurdu.

Dün paylaştığı fragman ile oyuna dair eğlenceli bir izlenim bırakan Devolver Digital’den henüz oyunun çıkış tarihine dair detaylı bir açıklama yok. Detaylı açıklamanın fragmanın yayınlandığı hafta Cumartesi günü yapılacak canlı yayın etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Devolver Digital, 11 Temmuz Cumartesi günü iptal edilen E3 yerine bir canlı yayın gerçekleştirecek. Devolver etkinlikte oynanış videoaları, çıkış tarihi duyuruları ve sektörden özel konukların yer alacağını söyledi. Daha sonrasında ise Carrion ve Disc Room gibi çeşitli oyun demoları da yayınlanacak.

Yayın Twitch ve Steam üzerinden izlenebilecek.

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC

— Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020