Vodafone Freezone ve InGame Group ortaklıklarını duyurdu

Vodafone gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar BAU SuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası isim sponsorluğu gibi önemli projelere imza atan Vodafone sektördeki dördüncü yılında, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı.

Ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk oyun tarifesini sunacak olan Vodafone FreeZone, yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğu ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşme vaadinde bulunuyor.

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı. Toplantıya oyun tutkusuyla tanınan Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman da katıldı.



Türkiye’nin ilk oyun tarifesi

Vodafone FreeZone, yeni ortaklık kapsamında, Türkiye’nin ilk oyun tarifesini geliştirdi. Tarifedeki sınırsız oyun uygulamalarına Zula Mobile’ı da ekleyen Vodafone FreeZone, böylece gençlere internetinden yemeyen Twitch, Discord, Zula Mobile gibi birçok oyun uygulaması sunacak. Ücretsiz verdiği oyun parası portföyünü de genişleten Vodafone FreeZone, gençlere Twitch Bit ve Zula Altın’ın yanında Steam Cüzdan ve PubG Mobile UC gibi birçok fayda da sağlayacak.

Ayda 59 TL’den sunulacak tarifede, 12 GB mobil internet, 1000 dakika, 250 SMS, sınırsız WhatsApp, yıllık 60 TL’lik E-Pin hediyesi, gençlerin çok kullandığı sosyal medya uygulamalarında geçerli 12 GB ve ilk 1 ay 20 GB hediye internet de sunulacak.

İlk Zula Mobile Turnuvası geliyor

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının bir diğer çıktısı Zula Turnuva Serisi olacak. Bu kapsamda, ilk olarak Temmuz’da Zula PC Turnuvası düzenlenecek. Ardından ilk Zula Mobile Turnuvası da gelecek. Sadece amatör oyuncuların katılabileceği Zula PC Turnuvası’na başvurular espor.zulaoyun.com websitesinden alınacak. Yaklaşık 1.000 kişinin başvurmasının beklendiği turnuvada 128 takım yarışacak. Maçların turnuvaya özel açılan odalarda online oynanacağı turnuva 4 hafta sürecek. Zula PC Turnuvası için toplam 25 bin TL’lik ödül havuzu olacak ve Vodafone müşterilerine özel Vodafone FreeZone Espor Seti hediye edilecek. Maçlar, Vodafone TV’nin yanı sıra Zula Twitch ve YouTube hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşme

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığı, altyapıda da yeni bir dönem başlatacak. Vodafone Geleceğe Hazır Şebeke ile mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara maksimum hız ve minimum gecikme süreleri sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, InGame Group ile birlikte kurulan ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlanacak. Ayrıca, Zula Mobile bulut servisine taşınarak oyunculara kesintisiz deneyim yaşatılacak.

Türkiye’nin ilk yerli oyunu

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli yapım bir oyun olan Zula, bugün 100’den fazla ülkede 11 dilde 30 milyon esporsever tarafından oynanıyor. Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini sağlıyor. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. İlk olarak PC tarafında geliştirilen Zula, Ocak ayında “Zula Mobile” ile cep telefonlarına da girdi. Henüz açık beta sürümünde olan “Zula Mobile”, kısa sürede sadece Türkiye’de 3 milyondan fazla indirildi. “Zula Mobile” tamamen açıldığında, Türkiye’de 10 milyon indirilmesi bekleniyor.