Minecraft RTX’in Windows Beta Lansmanı

Dünya çapındaki milyonlarca Minecraft oyuncusu artık kendi dünyalarını hiç olmadığı kadar canlı deneyimleyebilecek. Minecraft RTX’in bu hafta yayınlanacak Windows 10 açık betası, tüm zamanların en çok satan oyununa daha gerçekçi gölgeler, aydınlatmalar ve canlı renkleri beraberinde getiriyor.

Yeni nesil ışın izleme ve yapay zekayı Minecraft’a getirmek için Mojang Studios ile birlikte çalıştıklarını ve sonuçların gerçekten şaşırtıcı olduğunu ifade eden NVIDIA Oyun Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, “Topluluklarda Minecraft RTX için inanılmaz bir heyecan var ve onların neler yaratabileceklerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Perşembe günü, Pasifik saatiyle 10.00’da Windows 10’daki Minecraft oyuncuları, gerçek zamanlı ışın izleme, daha gerçekçi malzemeler ve NVIDIA DLSS 2.0 içeren yeni nesil grafikleriyle merakla beklenen ücretsiz oyun güncellemesinin beta sürümünü indirebilecek. NVIDIA ayrıca oyunculara Minecraft Marketplace’ten ücretsiz olarak indirebilecekleri altı yeni Minecraft dünyası sunacak ve gerçek zamanlı ışın izleme uygulandığında Minecraft’ta nelerin mümkün olabileceğini deneyimlemelerini sağlayacak.

“Minecraft için bir sonraki büyük evrim Minecraft RTX ile geliyor.” diyen Minecraft’ın Microsoft Franchise Yaratıcı Direktörü Saxs Persson sözlerine şöyle devam etti; “Minecraftın temeli bloklarla bir şeyler inşa etmek üzerine kurulu. GeForce RTX GPU’lar, üreticinin araç kitine gerçek hayata çok yakın aydınlatma efektleri, gölgeler, yansımalar, kırılmalar ve daha fazlasını ekleyerek Minecraft dünyasını çok daha gerçekçi bir görünüme kavuşuturuyor.”

Işın İzleme Minecraft’a geliyor

Minecraft’ın geliştiricileri, NVIDIA, Microsoft ve Mojang Studios’la birlikte, oyunun Windows 10 sürümüne Path Tracing olarak bilinen bir ışın izleme biçimi eklediler. Path Tracing, ışığın bir sahne boyunca aktarılma şeklini simüle ediyor ve rasterleştirilerek veya hibrit oluşturucular kullanılarak ayrı ayrı uygulanan birçok farklı efekt türü için aydınlatma hesaplamalarına yönelik birleşik bir model sunuyor. Bunların içinde şunlar yer alıyor:

Güneş, gökyüzü ve çeşitli ışık kaynaklarından doğrudan aydınlatma

Gerçekçi sert ve yumuşak gölgeler

Işıma taşı ve lav gibi yüzeylerden yayılan aydınlatma

Global aydınlatma

Suda ve metalik yüzeylerde doğru yansımalar

Cam, su ve buz gibi şeffaf malzemelerdeki yansıma ve kırılmalar

Hacimsel sis ve hafif sütunlar

Işın izleme Minecraft’a endüstri standardı Microsoft DirectX 12 Ultimate API’si kullanılarak eklendi. NVIDIA GeForce RTX ™ GPU’lar, oyunların gerçek zamanlı olarak ışın izlemesine izin veren özel ışın izleme çekirdeklerine sahip tek GPU’lardır.

Yeni Fiziksel Tabanlı Materyal Sistemi

Minecraft’taki inşa blokları şimdi fizik temelli renderlama (PBR) olarak bilinen bir teknik olan ve gerçek yaşamı taklit eden materyal özellikleriyle yükseltiliyor. PBR sistemi, ışık emisyonu, pürüzlülük, derinlik ve metaliklik için materyal özelliklerini destekliyor ve bu ışın izlemeyle birleştirilerek Minecraft’ta yeni olasılıklar ve yaratma yolları açan yansımalar, kırılma, yarı saydamlık, şeffaflık ve küresel aydınlatma gibi aydınlatma efektlerini etkinleştiriyor.

Minecraft’ta Görüntü Kalitesini Artırmak için Yapay Zeka (AI) Kullanımı

Ayrıca Minecraft RTX DLSS 2.0’la birlikte geliyor. RTX Tensör Çekirdekleri ile güçlendirilen DLSS 2.0, oyunlar için güzel, keskin görüntüler oluştururken kare hızlarını artıran gelişmiş bir derin öğrenme sinir ağı olarak göze çarpıyor. Bu Minecraft RTX’de kullanılan tam Path Tracing teknolojisini desteklemek için 1,7 kat daha yüksek kare hızları sağlayan performans boşluğu sunuyor.

Oynamak, İnşa Etmek ve Keşfetmek İçin Altı Muhteşem Yeni Minecraft Dünyası

Minecraft RTX’in açık beta sürümünü kutlamak için NVIDIA, ışın izleme ve PBR dokularının oyuna getirdiği dramatik etkileri oyunculara göstermek amacıyla en yetenekli Minecraft yaratıcılarından bazılarıyla çalıştı ve altı yeni Minecraft dünyası tasarladı. Minecraft topluluğuna büyüleyici katkılar yapma konusundaki fantastik başarıları nedeniyle seçilen bu içerik oluşturucular heyecan verici sonuçlar ortaya koydu. Minecraft RTX’in oyuna kattıklarının akıl almaz seviyede olduğunun altını çizen Minecraft Marketplace’in kurucu ortağı ve endüstri lideri Razzleberries’in CEO’su RazzleberryFox, “Bu inanılmaz görsellerin Minecraft’a eklediği ek boyut, kolektif yaratıcılığımızı yeniden canlandırdı ve Minecraft için daha önce mümkün olmayan şaşırtıcı yeni dünyalar ve deneyimler yaratmamızı sağladı.” dedi.

Altı yeni dünya, oyun içi Minecraft Marketplace’ten ücretsiz olarak indirilebilir olacak ve şunları içerecek:

Aquatic Adventure RTX – Dr_Bond

Color, Light and Shadow RTX – PearlescentMoon

Crystal Palace RTX – GeminiTay

Imagination Island RTX – BlockWorks

Neon District RTX – Elysium Fire

Of Temples and Totems RTX – Razzleberries

Minecraft RTX bu yılın sonunda Windows 10’da Minecraft’a sahip olan kullanıcılara ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Oyuncuların 16 Nisan’da Xbox Insider Hub’ı üzerinden Minecraft Windows 10 RTX beta sürümüne kaydolmaları gerekecek. Hazırlanan beta dünyaları da 16 Nisan’da Minecraft Marketplace’ten ücretsiz olarak indirilebilir olacak. Oyuncular Minecraft RTX’i deneyimleyebilmek için GeForce RTX 2060 GPU veya daha üstü bir ekran kartına ve en son NVIDIA Game Ready Sürücüsüne ihtiyaç duyacak.

RTX hızlandırmalı ışın izleme, fiziksel tabanlı malzemeler ve NVIDIA DLSS 2.0 ile gerçek zamanlı olarak oluşturulan Minecraft için NVIDIA tarafından yeni oynanış fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı. Ayrıca nvida-press.com adresinden basın için paylaşılan daha fazla bilgi, b-roll ve ekran görüntüsüne ulaşılabiliyor.