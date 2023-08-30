Mobidictum Konferansı 5-6 Eylül’de

Dijital oyun endüstrisinde 2022’nin ilk yarısında aldığı 333 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’da zirveye oturan Türkiye, bölgenin en büyük oyun sektörü etkinliğine hazırlanıyor. 5-6 Eylül’de İstanbul Haliç Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek Mobidictum Conference 2023 oyun stüdyolarını, yayıncı şirketleri, yatırımcıları, bağımsız geliştiricileri ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek.

Dijital oyun endüstrisi dünyada 3 milyar, Türkiye’de 42 milyondan fazla kullanıcı ile en hızlı gelişen sektörlerin başında geliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin “Video Oyun Endüstrisi” raporuna göre, Türkiye oyun girişimlerindeki yapılan yatırımlarda 2022’nin ilk yarısında aldığı 333 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’da 1 numaraya yükseldi. Türkiye’yi 158 milyon dolarla İngiltere, 60 milyon dolarla Norveç, 53 milyon dolarla Finlandiya ve 24 milyon dolarla İsveç takip etti. Rapora göre günümüzde 331’i İstanbul’da, 108’i Ankara’da olmak üzere Türkiye’deki aktif oyun stüdyo sayısı toplam 522’ye ulaştı.

20’den fazla ülkeyi buluşturacak

Dijital oyun yatırımlarında yükseliş artarken, Türkiye bir yandan da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak bu alanda da farkını ortaya koyuyor. 5-6 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek, bölgenin en büyük oyun sektörü etkinliği olan Mobidictum Conference için geri sayım başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ticaret Bakanlığı’nın Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği kapsamında düzenlenecek etkinliğe 20’den fazla ülkeden yaklaşık 2500 kişinin katılımı bekleniyor.

Girişimciler için fırsat

Konferansın öne çıkan özelliklerinden biri dijital oyun sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, kapsayıcı bir etkinlik olması. Oyun stüdyolarını, yayıncı şirketleri, yatırımcıları, bağımsız geliştiricileri ve sektör uzmanlarını buluşturacak konferans katılımcılarının yaklaşık yüzde 30’unun yurt dışından gelmesi bekleniyor. Konferansta 600’den fazla marka, 80’den fazla oyun tanıtımı, 60’tan fazla konuşmacının yer alması planlanıyor.

Dört ana sahnede gerçekleşecek etkinliklerde, oyun dünyasının geldiği son nokta başta olmak üzere pek çok konuda bilgilendirme yapılacak. Katılımcılar, yeni oyunlarla tanışma fırsatları yakalarken; oyun geliştiricileri de potansiyel ortak veya yatırımcılar ile buluşma şansı yakalayacaklar. Sektöre adım atmak isteyen yeni isimler etkinlik bünyesinde yapılacak konuşmalar, dersler, özel networking etkinlikleri ile yeni fırsatlar yakalayabilecekler. Etkinlikte blockchain teknolojisinin kullanıldığı oyunlar, Web 3.0 gibi konular konuşulacak.

Katılımcı Şirketlere Ticaret Bakanlığı Desteği

Konferansla ilgili bilgi veren Mobidictum Kurucusu ve Genel Müdürü Batuhan Avucan“Geçtiğimiz yıl 56 ülkeden 2046 katılımcıya ev sahipliği yapan, 93 sponsoru ve 100 konuşmacısı ile sektörün nabzını tutan Mobidictum Conference 2023 için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığımız bu sene de konferansımıza güvenerek teşvik kapsamına aldı. Katılımcılarımıza ciddi bir destek mahiyetinde olan bu teşviği, oyun sektörünün desteklenmesi ve büyümesi için çok güzel bir adım olarak görüyor ve sektördeki herkesi etkinliğimize bekliyoruz.20’den fazla ülkeden katılım beklediğimiz konferansta yüzlerce milyon dolarlık pazar aktörlerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mobidictum Conference 2023’e katılım sağlayacak şirketler ve iş birliği kuruluşları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde belirtildiği şekilde, katılımlarına ilişkin giderler için %60 oranında, iş birliği kuruluşları ise %70 oranında, belirli katılım giderleri üzerinden destek alabilecekler.

Bir Etkinlikten Fazlası!

Mobidictum Conference 2023, oturumlar, networking ve görüşmelerle dolu iki günün ardından katılımcılarına eğlence fırsatları da sunuyor. Ana etkinlikten önce Business bilet sahiplerine özel bir ExecutiveDinner ve gün sonunda enerji toplamaya yardımcı olacak, Professional + Business bilet sahiplerine özel bir Networking Party katılımcıları bekliyor.