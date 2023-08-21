LEVEL #309 (Ağustos-Eylül) bayilerde!

LEVEL dergisinin 309. sayısına gazete bayilerinden ve Doğanburda.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kapak konusu olarak efsanevi taktik strateji oyunu Jagged Alliance serisinin üçüncü oyununu incelediğimiz dergide, Bethesda’nın merakla beklenen Starfield oyunu hakkında da çok detaylı bir ön inceleme yer alıyor. Elbette Starfield posterini de unutmadık.
Satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
Bu ay LEVEL dergisinde yer alan içerikler:
#309
İLK BAKIŞ
Starfield
Six Days in Fallujah
Starship Troopers: Extermination
DOSYA KONUSU
Xbox Games Showcase ve Starfield Direct
Oyunlardan Filmlere
İNCELEME
Jagged Alliance 3
Final Fantasy XVI
F1 23
Like a Dragon: Ishin!
Exoprimal
Amnesia: The Bunker
BattleBit Remastered
Layers of Fear
Park Beyond
Aliens: Dark Descent
Oxenfree II: Lost Signals
Terra Nil
Naraka: Bladepoint
Trepang2
Dave the Diver
Horizon Forbidden West: Burning Shores
Pikmin 1+2
Planet of Lana
Everybody 1-2-Switch!
SpellForce III: Reforced
Story of Seasons: A Wonderful Life
Warhammer 40.000: Boltgun
Unholy
The Pegasus Expedition
Miasma Chronicles
Killsquad
Warhammer 40.000: Shootas, Blood &Teef
Feudal Friends
AYRICA
Board Game Talk
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -Sanitarium-
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Otaku chan!
PhD
Seyyah