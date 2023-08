LEVEL #309 (Ağustos-Eylül) bayilerde!

LEVEL dergisinin 309. sayısına gazete bayilerinden ve Doğanburda.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kapak konusu olarak efsanevi taktik strateji oyunu Jagged Alliance serisinin üçüncü oyununu incelediğimiz dergide, Bethesda’nın merakla beklenen Starfield oyunu hakkında da çok detaylı bir ön inceleme yer alıyor. Elbette Starfield posterini de unutmadık.

Bu ay LEVEL dergisinde yer alan içerikler:

#309

İLK BAKIŞ

Starfield

Six Days in Fallujah

Starship Troopers: Extermination



DOSYA KONUSU

Xbox Games Showcase ve Starfield Direct

Oyunlardan Filmlere

İNCELEME

Jagged Alliance 3

Final Fantasy XVI

F1 23

Like a Dragon: Ishin!

Exoprimal

Amnesia: The Bunker

BattleBit Remastered

Layers of Fear

Park Beyond

Aliens: Dark Descent

Oxenfree II: Lost Signals

Terra Nil

Naraka: Bladepoint

Trepang2

Dave the Diver

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Pikmin 1+2

Planet of Lana

Everybody 1-2-Switch!

SpellForce III: Reforced

Story of Seasons: A Wonderful Life

Warhammer 40.000: Boltgun

Unholy

The Pegasus Expedition

Miasma Chronicles

Killsquad

Warhammer 40.000: Shootas, Blood &Teef

Feudal Friends

AYRICA

Board Game Talk

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır mı? -Sanitarium-

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Otaku chan!

PhD

Seyyah